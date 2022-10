Francesco Totti, altro che Noemi Bocchi. Solo con lei si diverte così

Dopo l’annuncio della separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i figlia della coppia stanno affrontando a loro modo il sofferto addio tra i genitori. La più grande, Chanel, sta cercando di assorbire il colpo e sui social è sempre più popolare grazie ad un profilo TikTok ricco di video condivisi con i followers. Come quello pubblicato nelle scorse ore, che la vede insieme al padre Francesco in una gag presto diventata virale. Lui, cappellino in testa, viene stritolato dalla figlia in uno sfuggente abbraccio mentre la musica in sottofondo fa da contorno al video.

Chanel e Francesco Totti: la gag virale tra padre e figlia

La separazione tra due genitori provoca sentimenti contrastanti nel cuore e nell’animo dei figli, come tristezza, spaesamento, senso di impotenza. Il periodo che stanno attraversando i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo l’annuncio della separazione ufficiale, non è dei più rosei ma rimane la volontà di trascorrere alcuni momenti di svago sia con l’uno che con l’altra. È in particolare la primogenita della coppia, Chanel Totti, a volersi scrollare di dosso l’amarezza per il sogno d’amore dei genitori infranto all’improvviso, oltre ai continui gossip che ormai da mesi li tormentano.

In un video condiviso su TikTok, piattaforma su cui è popolarissima e seguitissima, la ragazza si è immortalata in una divertente gag al fianco del padre Francesco. In sottofondo viene caricata una musica e, mentre loro camminano, una voce maschile esterna rivolge alcune domande all’ex Calciatore della Roma, che prontamente risponde: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”. Al termine del video, Chanel con la mano gli avvicina la testa verso di lei simulando un breve e sfuggente abbraccio, mentre la musica continua a dominare la scena.

Un filmato breve, di pochi secondi, ma che la dice lunga sul rapporto tra Chanel e Francesco Totti, che non è stato minimamente scalfito dalla separazione della coppia né dai rumors dell’ultimo periodo. Il bene tra padre e figlia permane e non vi è alcun tipo di rancore a minare il loro speciale rapporto.

Francesco Totti, il nuovo amore al fianco di Noemi Bocchi

Intanto Francesco Totti si sta prendendo decisamente la scena in questi ultimi giorni, tornando sotto i riflettori del gossip. Se Ilary Blasi sembra al momento distante dai pettegolezzi, l’ex Capitano della Roma è invece coinvolto in un nuovo affaire sentimentale al fianco della sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Ormai la neo-coppia sembra non volersi più nascondere, come dimostra un breve video condiviso dal Pupone su Instagram in un locale assieme alla dolce metà.

Ma le immagini della nuova coppia, l’uno vicino all’altra, si fanno sempre più frequenti. Pochi giorni fa, infatti, sono stati immortalati dalle telecamere di un’emittente televisiva francese mentre assistevano allo stadio ad una partita di calcio nel Principato di Monaco. Le segnalazioni e le paparazzate sembrano ormai all’ordine del giorno e forse la coppia si sta ormai abituando, non potendosi più nascondere dopo l’estate d’amore che si sono lasciati alle spalle.

In attesa della separazione da Ilary Blasi, che avverrà in tribunale, Francesco Totti sembra vivere una seconda giovinezza al fianco di Noemi Bocchi. Con la certezza, nonostante tutto, che i figli rimarranno il suo unico vero amore.

