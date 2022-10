Francesco Totti esce allo scoperto con Noemi anche su Instagram: il video

Un breve video in discoteca: Francesco Totti sul suo profilo Instagram ha condiviso nelle storie alcuni frame che lo vedono in un locale seduto accanto a Noemi Bocchi intenta a ballare. Fin’ora, l’ex capitano della Roma, aveva tenuto la nuova compagna lontana dai social, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto anche lì.

Francesco Totti, il video con Noemi Bocchi su Instagram

Un video brevissimo, ma in cui si vede la coppia insieme in un locale: Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo più. Ormai da tempo l’ex calciatore ha deciso di “giocare” a carte scoperte. E, dopo aver ammesso la relazione dalle pagine del Corriere della Sera su cui ha rilasciato un’intervista che non è piaciuta a tutti, ha festeggiato proprio con lei e con i figli il suo compleanno. Ora ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un video in cui lo si vede in un locale, seduto a un tavolo, con Noemi Bocchi intenta a ballargli vicino.

Un video semplice, di quelli che chiunque potrebbe girare in una serata fuori, ma che pubblicato sul profilo di Francesco Totti ha un intento chiaro: la coppia non si nasconde più. Nemmeno sui social. A girarlo, a quanto pare, è stato il suo amico Alex Nuccetelli.

Insieme e affiatati, del resto sembrerebbe che i due facciano davvero sul serio, proprio in questi giorni due anelli uguali alle dita di entrambi hanno attirato l’attenzione. Insieme da circa dieci mesi, quindi da prima che venisse ufficializzata la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Chi li ha paparazzati al ristorante e non è sfuggito il medesimo anello sfoggiato dai due. Se a questo si aggiunge il fatto che si parlerebbe già di convivenza nella zona di Roma Nord, appare evidente come le cose tra i due sarebbero importanti. E il legame emerge anche dalla serenità che traspare dagli scatti insieme, così come dal video che li vede condividere una serata tra amici. Lei indossa un mini dress nero, con dettaglio cut out sotto il seno. I capelli sono lasciati sciolti. Il video non è datato, quindi non si capisce se sia stato girato e condiviso immediatamente.

Ilary Blasi, come ha reagito alla nuova relazione dell’ex

Se ci fosse un manuale per come reagire nel migliore dei modi, visibili, alla rottura con un ex marito Ilary Blasi molto probabilmente ne potrebbe essere l’autrice. In questi mesi non ha mai ceduto, si è sempre dimostrata forte, coraggiosa, bellissima. Ha utilizzato i social più del solito, dando vita alla narrazione di una donna che sta bene, capace di andare oltre i gossip e il chiacchiericcio. Per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se l’attesa di conoscere il suo punto di vista è altissima, l’unica concessione che si è data è stato un video in cui ironizza sull’accusa che le è stata mossa da Francesco Totti, che ha affermato che lei gli avrebbe sottratto dei Rolex. La risposta di Ilary è stata un video davanti a un negozio con l’insegna dei preziosi orologi con lei intenta a fare il gesto del furto. E non solo, perché nella storia Instagram ha taggato l’ex marito e Striscia la Notizia.

Il percorso scelto di Ilary Blasi è ben lontano dalla narrazione di una donna sofferente e tradita, non resta che attendere per capire se sceglierà di parlare e – in caso affermativo – dove.

