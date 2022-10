Ilary Blasi, il look toglie il fiato su Instagram. E Noemi Bocchi mette alla prova Totti

Ilary Blasi si è concessa una domenica in giro per Roma, dopo che è stata condivisa la notizia sulla prima udienza, prevista per il 14 ottobre. Ed è così che si scontrerà con l’ex marito, Francesco Totti, in tribunale. Shopping in via Margutta, pranzo fuori, per ricaricarsi, e per “sviare” le ultime indiscrezioni: con Totti, le cose non sarebbero così serene. E Noemi Bocchi lo sta mettendo alla prova.

Ilary Blasi, il look casual su Instagram è mozzafiato

La conduttrice dell’Isola dei Famosi è una maestra dei social, ormai: ogni volta che i giornali condividono delle notizie sulla sua separazione, ecco che riesce a “sviare” l’attenzione su di lei, e in modo positivo. La sua domenica in giro per Roma è mozzafiato: un look casual che, ne siamo certe, verrà copiato da molte.

Anche lei, come Aurora Ramazzotti, ha scelto di rilanciare il denim, tessuto irrinunciabile per ogni armadio d’autunno che si rispetti. Sorridente e rilassata, con l’addome scoperto e l’aria super sensuale, la Blasi non ha la minima intenzione di cedere alla narrazione della stampa.

Del resto, sono stati anche condivisi dettagli ben poco rassicuranti: secondo le indiscrezioni, lei e Totti si parlerebbero solo via WhatsApp, evitando accuratamente di incontrarsi nella loro mega villa all’Eur. Dovranno però incrociarsi il 14 ottobre, data in cui è prevista la prima udienza in tribunale.

Perché Ilary Blasi e Francesco Totti non si parlano più

“Non si rivolgono più nemmeno la parola“, hanno detto gli amici più vicini a Il Messaggero. Così è sceso il “tramonto” su una delle coppie più belle del mondo dello sport e dello spettacolo: si sono amati per vent’anni, ma è giunto il tempo di andare avanti e di venire a patti con quanto successo. Non c’è in alcun modo la possibilità che possano tornare insieme. Anche perché al fianco di Totti c’è ormai un’altra, lei: Noemi Bocchi.

La situazione andrebbe avanti da mesi: i silenzi si sono fatti sempre più pesanti, e le uniche parole che si rivolgono sono ovviamente per i figli, Cristian, Chanel e Isabel, anche se non è una gestione così semplice come si potrebbe erroneamente pensare. Hanno continuato a vivere nella stessa casa per amore della famiglia che hanno creato, contribuendo tuttavia ad aumentare le tensioni.

Noemi Bocchi mette alla prova Francesco Totti: i dettagli inediti

Intanto si mormora che Noemi Bocchi stia mettendo alla prova Francesco Totti. Gli amori nuovi, si sa, richiedono un bel po’ di rodaggio, affrontano sfide, ostacoli, per vedere anche fin dove ci si può spingere. Il compleanno dell’ex Capitano della Roma, infatti, è stato festeggiato in un ristorante a Santa Severa sul mare, dove avrebbe chiesto la mano a Ilary Blasi.

Il luogo non è stato scelto per caso, anzi: una bella “frecciata” alla conduttrice da parte della nuova compagna di Francesco. I dettagli di quel giorno, condivisi da Il Messaggero, mostra la coppia più innamorata che mai: stessi gusti, anche in fatto di cibo, e non è poco. Lei è la sua serenità, come ha ammesso Totti stesso: diversa da Ilary, chissà se alla fine sarà davvero il suo “per sempre”.