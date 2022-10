Ilary Blasi e Totti in tribunale: fissata la prima udienza. Di cosa si parlerà

Dopo mesi di indiscrezioni e di presunti accordi, sta per iniziare la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. C’è la data: il 14 ottobre è prevista la prima udienza in tribunale. Dopo la cosiddetta “guerra social”, in cui la conduttrice ha taggato l’ex marito (e in risposta lui ha smesso di seguire parte della sua famiglia), è il momento di separarsi davvero. Non prima, però, di aver discusso di alcuni temi, come la polemica sui Rolex e sulle borse.

Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale

Nessuna delle due parti, per il momento, ha presentato un ricorso per la giudiziale. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera, che ha anche condiviso la “prima data” importante per l’ex coppia, che adesso si ritroverà faccia a faccia in un luogo in cui mai ci saremmo aspettati: il tribunale, venerdì 14 ottobre 2022. L’udienza è stata fissata per discutere in particolare di un aspetto “scottante”: la collezione di Dior, Chanel e Gucci della Blasi, dal valore stellare, che non si trova più.

Su stessa ammissione dell’ex Capitano della Roma, in realtà, la collezione è ben protetta da lui stesso, perché “le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”. L’obiettivo di Totti era di riavere i suoi Rolex – che avrebbero preso la Blasi e il padre Roberto – e cedere le borse della collezione alla sua proprietaria. Ma così non è stato, e il contenzioso è persino diventato social, con una storia della conduttrice.

Borse, Rolex e guerre social: cosa rimane di un grande amore

Non c’è verso che la situazione possa risolversi nel modo più “amichevole” possibile. In realtà, i primi due temi che saranno affrontati saranno proprio quelli che risultavano quasi “divertenti” agli occhi di tutti. Borse e Rolex, ecco cosa rimane di un amore che ha fatto sognare una generazione.

Perché anche Totti non ha intenzione di “rimanere a guardare”, e presenterà un ricorso analogo per il lotto dei suoi orologi super costosi. Naturalmente, la Blasi non può essere in alcun modo accusata di “furto”, stando al Codice Penale e al regime privilegiato dei coniugi non ancora separati ufficialmente.

La difficile convivenza tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Il 14 ottobre è una data certamente importante. Ma, dietro le quinte, si sta consumando un’ulteriore guerra tra gli ex coniugi. Per il momento, infatti, la Blasi e Totti vivrebbero ancora insieme nella villa dell’Eur, che vanta 700 metri quadri. Difficile “incontrarsi”, dunque, se lo si desidera. E c’è di più.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sempre cercato di uscire, di non rimanere troppo a casa, pur seguendo i tre figli. La convivenza non solo non è facile, ma fa da sfondo a una situazione complessa, tra Rolex e borse. Ormai, Totti è al fianco di Noemi Bocchi, mentre per la Blasi non c’è alcuna ufficialità di un nuovo uomo presente nella sua vita. E oltretutto ha sempre protetto l’ex marito, soprattutto per i suoi figli: loro non devono in alcun modo finire in questo turbinio continuo di notizie che si rincorrono e che tengono ben accese le luci dei riflettori sulla loro storia.