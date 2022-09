“Non ho tradito per primo”: Totti rompe il silenzio. La replica di Ilary Blasi

Nessuno dei due parlerà. O, perlomeno, questo pareva essere l’accordo. Eppure, a due mesi esatti dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è l’ex numero 10 della Roma a parlare. E lo fa senza esclusione di colpi, in un racconto durissimo nel quale ammette di essere innamorato di Noemi Bocchi ma di non aver tradito per primo.

Francesco Totti, le prime parole dopo il divorzio

Avrebbe voluto restare in silenzio. E tenere lontana la famiglia dal clamore mediatico che si è scatenato intorno alla notizia del divorzio. Francesco Totti ha però deciso di andare controcorrente, con una lunga intervista resa al Corriere della Sera al quale ha raccontato la sua verità: “Questa storia non è gossip, è lacrime e sangue. Non ho ancora detto una parola. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”.

L’ex Capitano della Roma si è deciso a parlare, dopo essersi visto addossare la colpa della fine del suo matrimonio, causata dal suo tradimento con Noemi Bocchi: “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”.

La crisi sarebbe iniziata molto prima dell’annuncio del divorzio, nel 2021. “Abbiamo avuto alti e bassi”, ha raccontato Totti, che ha ammesso di aver sofferto moltissimo per l’addio al calcio. Dal 2016, anno del ritiro, le cose non sarebbero più andate come prima: “Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. […] Certe cose ti mancano. L’adrenalina, la fatica. L’ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: “Ho paura, statemi vicino”. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo”.

Il dolore per la perdita del padre

Una crisi che, a detta di Totti, si sarebbe sviluppata lentamente. A cominciare dalla perdita prematura dell’amatissimo padre, morto per Covid, e dalla malattia che lui stesso ha contratto in forma severa: “Ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.

Gli errori commessi e Noemi Bocchi

Si sbaglia in due. Ad ammetterlo è anche lui, Francesco Totti, che è ben consapevole di non aver rivolto le giuste attenzioni a sua moglie, per molto tempo. Ha preferito trascorrere i fine settimana con gli amici piuttosto che con lei, compromettendo così il loro rapporto già instabile. Eppure, ha tenuto a ribadire di non essere stato il primo a tradire e di non essere la causa della rottura del matrimonio.

“Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.

Avrebbe tradito anche Ilary Blasi, a detta di Totti, che ha addirittura parlato di prove. Ci sarebbe così stata una terza persona tra loro due, con un tramite molto vicino alla conduttrice che si sarebbe occupato di tenerla in contatto con il suo presunto amante. L’ex calciatore ne conoscerebbe addirittura l’identità, che ha tenuto segreta, limitandosi a dire che “è una persona lontanissima da me”.

L’accordo consensuale è sempre più lontano

La lunga intervista di Francesco Totti accende i riflettori su uno scenario inedito. Nonostante si sia parlato di un accordo di pace, stilato per evitare una lunga battaglia legale in tribunale, per l’atleta nulla sembra propendere verso questa direzione: “Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio”.

La volontà di trovare un punto d’incontro sarebbe stata immediata, subito dopo l’annuncio della separazione che Totti avrebbe voluto dare insieme a lei: “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania”.

Il rapporto con i figli

Tutti e quattro, al mare, a Sabaudia. Che Francesco Totti adori i suoi figli non è di certo un mistero. Che non voglia farli soffrire, anche. Lo sforzo fatto in questi mesi, da parte di entrambi i genitori, è stato quello di tenere lontani i ragazzi da ogni tipo di speculazione, di cicaleccio. Con lui, hanno trascorso l’estate al mare. Con lei in giro per il mondo.

Sono abbastanza grandi da comprendere la situazione, tranne Isabel che ha appena iniziato la prima elementare: “Ormai ha capito tutto. L’accordo era a luglio con la madre, ad agosto con me. A un certo punto se l’è portata via perché temeva che sentisse la sua mancanza. L’ha portata al mare in Croazia“.

La replica di Ilary Blasi

Non si è fatta attendere la risposta di Ilary Blasi, che si è però mantenuta sul vago. La conduttrice non ha fatti intenzione di esporsi pubblicamente, come ha fatto il suo ex marito. Queste le sue parole a Repubblica, pronunciate tramite il suo avvocato: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie. Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”.