Divorzio Totti-Blasi, si va verso un accordo di pace. Le prime parole di Francesco

Ilary Blasi e Francesco Totti si preparano all’addio definitivo. Trascorsi i mesi estivi, che hanno dedicato alle vacanze con i figli, i due sono ora pronti per la separazione legale e per il percorso che li condurrà a dividere le loro strade per sempre. Si è parlato di battaglia legale, sparpagliando sul tavolo diverse ipotesi mai confermate, ma le intenzioni dell’ormai ex coppia sembrano molto vicine alla separazione consensuale.

Ilary Blasi e Francesco Totti verso l’accordo finale

Una casa da intestare ai figli e un cospicuo assegno economico. Secondo Dagospia, gli ex coniugi sarebbero vicini all’accordo definitivo e senza battaglie legali. Gli avvocati della famiglia sarebbero già al lavoro per definire tutti i dettagli del divorzio, che non comprende unicamente la rottura del matrimonio ma anche la divisione dell’ingente patrimonio che la coppia ha costruito nei tanti anni trascorsi insieme, compresa la grande villa all’Eur dove sarebbero tornati a vivere insieme seppur separati dalle 25 stanze delle quali è composta la grande struttura.

Contrariamente a quanto trapelato durante l’estate, non sarebbero previste interviste televisive. Da parte di nessuno dei due, neanche di Ilary Blasi che invece sembrava pronta a raggiungere la sua amica Silvia Toffanin per una lunga confessione a Verissimo. Sfuma così anche la possibilità che possa tornare sullo sgabello di Francesca Fagnani a Belve, mentre si fa più concreto lo scenario di un addio temporaneo alla tv, almeno in attesa della nuova stagione di Isola dei Famosi.

Intanto, terminate le lunghe vacanze nelle quali ha cercato di ritrovare se stessa, Ilary Blasi è tornata alla normalità. La sua passione per i social non sembra però essersi placata con le ferie e continua a essere ben presente sui suoi canali ufficiali. Anche postando alcune immagini della sua quotidianità, compreso il primo giorno di scuola della sua piccola Isabel.

Francesco Totti rompe il silenzio in tv

Ha trascorso un’estate decisamente di basso profilo. Era quindi inevitabile che la sua prima apparizione televisiva destasse curiosità. E così è stato. Tra gli atleti in campo alla Partita del Cuore, Francesco Totti è stato intercettato immediatamente dalla conduttrice Simona Ventura che gli ha chiesto dove avesse trascorso l’estate. Il commento dell’ex numero 10 della Roma è stato però lapidario: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia”.

Una conferma, questa, delle tante le voci che si sono ricorse per tutta l’estate e che – con certezza – parlavano di un suo lungo presidio sul litorale. La casa che un tempo era stata della famiglia è stata chiusa il 28 agosto, senza che nessuno vi abbia mai fatto ritorno. Totti non avrebbe quindi incontrato qui il suo avvocato, Annamaria Bernardini De Pace, che comunque sta lavorando per mettere a punto l’accordo per la separazione.

Sul fronte Ilary, invece, vige il silenzio più totale. Se facciamo eccezione per le foto e i video assolutamente neutrali che concede sui suoi canali social, la conduttrice ha di certo mantenuto le promesse. Già nell’annuncio disgiunto, infatti, aveva specificato di non avere intenzione di parlare ancora del suo divorzio da Totti. Quella di luglio è stata la sua ultima dichiarazione.