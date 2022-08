Ilary Blasi saluta l’estate su Instagram con un topless da togliere il fiato

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

Francesco Totti sembra essere ormai un lontano ricordo. Nell’estate più difficile per Ilary Blasi, non sono mancati gli scatti che la ritraggono in vacanza, da sola o con i figli. E per celebrare la fine di questa stagione, la conduttrice romana ha voluto pubblicare una foto davvero molto particolare, che la vede sfoggiare un topless mozzafiato sebbene ben coperto con entrambe le braccia.

Ilary Blasi, il topless per la fine dell’estate

“Goodbye summer”, due parole appena per salutare questa stagione che sta rapidamente volgendo al termine e che l’ha vista protagonista, non solo per le gesta televisive all’Isola dei Famosi ma anche per la separazione da suo marito Francesco Totti. Ora che il periodo delle vacanze è finito, per Ilary Blasi potrebbe aprirsi il capitolo della lunga battaglia legale per affrontare la separazione e per definire i dettagli, compresi quelli pratici, del divorzio da suo marito.

Non è però questo il primo topless di Ilary Blasi. Ad appena qualche ora dall’annuncio disgiunto della fine del suo matrimonio, aveva condiviso una stories nella quale si mostrava di spalle ma senza veli. Una scelta che all’epoca aveva sorpreso, soprattutto per i tempi che stava vivendo, ma che era stata apprezzata da tutti e classificata come gesto di grande coraggio.

Tanzania, Sabaudia, Dolomiti, Croazia: sono state queste (alcune) delle mete scelte dalla Blasi per trascorrere le vacanze con i suoi figli o con qualcuno di loro. Per l’ultima tappa, quella croata, la splendida presentatrice ha voluto portare con sé la piccola Isabel, sempre più grande e più simile a lei. I primi due, ormai grandi, hanno invece trascorso del tempo con lei ma anche con il papà, che non si è allontanato troppo dalla capitale.

Un’immagine di sé davvero inedita

Non avremmo mai immaginato di vederla così, soprattutto nella sua estate più difficile. Eppure, Ilary Blasi è riuscita ancora a stupire, presidiando i suoi social per tutta la stagione con una serie di foto e video che l’hanno mostrata rilassata e attenta alla sua famiglia. Sembrerebbe che questa scelta non sia però stata casuale. La conduttrice, infatti, avrebbe voluto restituire un’immagine ben precisa di sé, allontanandosi dallo stereotipo della moglie tradita e abbandonata.

Tutto questo, poi, farebbe parte di una strategia ben precisa e anticiperebbe l’intervista televisiva nella quale sarebbe pronta a raccontare la sua verità. Niente di tutto questo è però stato confermato dalla diretta interessata che invece ha preferito tacere e godersi le vacanze con i suoi figli. Supposizioni, queste, che fanno da contraltare alla presunta decisione di prendersi una lunga pausa dalla televisione, almeno per un anno, senza che siano rilasciate dichiarazioni. Né a Francesca Fagnani né alla sua amica Silvia Toffanin, che ha invece incontrato nei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera.

Il suo ritorno in tv è certamente atteso per il 2023, in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è stata infatti confermata per la terza edizione di seguito, dopo aver condotto quella più lunga della storia del programma con il gran finale andato in onda il 27 giugno 2022.