Divorzio Totti-Blasi, si torna alla realtà: la corsa contro il tempo per evitare la battaglia legale

Per Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo le vacanze estive a distanza, le prime dopo l’annuncio ufficiale della separazione, è tempo di ritornare alla realtà. Archiviati questi giorni di relax, la conduttrice e l’ex calciatore si apprestano a ritrovarsi con gli avvocati da loro prescelti per avviare le pratiche del divorzio. Il primo incontro tra le parti, come riferisce il Corriere della Sera, potrebbe essere già il prossimo 1 settembre: si spera in una risoluzione in via consensuale, ma non sono da escludere contrasti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: a breve il primo incontro con gli avvocati

L’estate 2022 sta per volgere al termine, settembre è alle porte e la fine delle vacanze potrebbe rivelarsi più amara del previsto. In particolare per Ilary Blasi e Francesco Totti che, dopo l’annuncio della separazione ufficializzata a luglio, hanno passato per la prima volta le vacanze estive da separati. Ora però è tempo per loro di ritornare alla realtà: incombe infatti il primo, atteso incontro con gli avvocati per avviare le pratiche del divorzio e mettere dunque la parola fine ad un matrimonio durato 17 anni.

Il Corriere della Sera riferisce quale sarà il primo passaggio cui l’ex Coppia d’oro dovrà far fronte: l’incontro con i rispettivi avvocati, forse previsto già per il 1 settembre, o al massimo il 5. Ilary Blasi ha scelto come suo legale Alessandro Simeone, che ha già assistito in passato Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Chiara Giordano. L’ex Capitano si è invece affidato ad Antonio Conte, legale che segue la squadra della Roma e gli affari privati di Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo.

La speranza è che Francesco Totti e Ilary Blasi trovino un accordo e vi sia una risoluzione dei rapporti in via consensuale: la separazione, come riferisce il quotidiano, diventerebbe altrimenti giudiziale e approderebbe in Tribunale. Il foro competente al momento è quello di Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti: le vacanze da separati volgono al termine

Intanto le vacanze estive di Francesco Totti e Ilary Blasi stanno volgendo al termine. La conduttrice Mediaset si sta godendo gli ultimi istanti di relax in Croazia, in compagnia della figlia Isabel, con la quale ha preso il volo pochi giorni fa. Il suo rientro, spiega il Corriere della Sera, sarebbe previsto entro martedì. Anche Francesco Totti si appresta a trascorrere l’ultimo weekend di sole e mare a Sabaudia, per poi fare rientro nella villa nell’Eur. E, proprio in questa villa, i due ex si ritroveranno in attesa dei primi incontri con gli avvocati.

Francesco Totti spera che la situazione si risolva senza eccessivo clamore mediatico, nella riservatezza più assoluta. D’altronde anche le sue vacanze hanno viaggiato sul filo della discrezione, così come la sua frequentazione con la presunta nuova fiamma di Noemi Bocchi. Solo gli avvistamenti di Chi, gli ultimi di pochi giorni fa nei pressi di San Felice Circeo, lasciano intendere che le cose tra i due stiano procedendo alla grande.

Chi invece ha vissuto l’estate 2022 nel segno delle vacanze social è Ilary Blasi. Da Cortina alle Marche, sino alla Croazia, ogni sua tappa è stata documentata sui social con foto, video e Instagram stories. Anche sotto questo punto di vista, la conduttrice e l’ex calciatore viaggiano ormai su due binari paralleli.