Ilary fugge in Croazia, l’ennesimo schiaffo: Totti (ancora) insieme a Noemi

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere, nonostante i due diretti interessati non abbiano rilasciato dichiarazioni in merito. Fatta eccezione per i comunicati ufficiali che ne annunciavano la separazione, finora a parlare sono state solo ed esclusivamente le immagini: da una parte quelle di Ilary che si è esposta sul suo profilo Instagram, mostrando le varie tappe della sua “fuga dal gossip”, e dall’altra quelle dell’ex Capitano della Roma, “rubate” dai fotografi. Proprio da queste ultime tutto era iniziato e, mentre la conduttrice si sta godendo un soggiorno in Croazia insieme alla figlia minore Isabel, è arrivato per lei l’ennesimo schiaffo.

Totti ancora con Noemi, ennesimo schiaffo per Ilary

Quando è esplosa la bomba sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tutti sono rimasti letteralmente increduli. Come avrebbe mai potuto separarsi una delle coppie più longeve e amate di sempre? Un cliché per certi versi: la Letterina e il calciatore che, giovanissimi, si sono conosciuti e hanno dato vita alla love story per antonomasia. Eppure è accaduto e nel modo peggiore perché, sin dall’inizio, a pesare sulla fine della relazione c’è stata l’ombra di un’altra donna.

Era stato il settimanale Chi a pubblicare degli scatti inediti che ritraevano Totti, in piena notte e proprio sotto casa di Noemi Bocchi, la donna che avrebbe causato la rottura definitiva della coppia. Si è detto che tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice ci fosse un accordo, un “patto di riservatezza“: mai avrebbero dovuto far capolino foto o testimonianze di eventi simili, mai la famiglia sarebbe dovuta andare in pasto ai giornali di gossip.

Ma così non è stato, quelle prime foto hanno mandato tutto a rotoli. E adesso, a distanza di mesi e dopo altre rare paparazzate, ancora una volta il settimanale Chi avrebbe tra le mani nuove testimonianze della frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Le immagini mostrerebbero l’ex calciatore a San Felice Circeo, luogo che è difficile credere sia casuale, visto che è proprio lì che la Bocchi ha affittato una villa per questo periodo e che lì è stata vista più e più volte.

L’ennesimo schiaffo per Ilary, che finora non ha fatto altro che provare a scrollarsi di dosso l’etichetta della donna tradita e afflitta, mostrandosi al meglio tra uno scatto e un video condivisi sui social. E un colpo basso anche per lo stesso Totti che, come si è vociferato nelle scorse settimane, avrebbe stretto un accordo con la sua nuova partner: uscire allo scoperto sì, ma soltanto quando le pratiche del divorzio saranno concluse.

Divorzio Totti-Blasi, Ilary fugge in Croazia con Isabel

Le ultime settimane sono state all’insegna del viaggio per Ilary Blasi. Un viaggio cha sa di fuga, a dirla tutta: la conduttrice non si è fermata neanche per un momento, spostandosi di continuo tra l’Africa, le Dolomiti, la sua Sabaudia, la casa di famiglia e, in ultimo, la Croazia. È qui che al momento si trova con la figlia più piccola, Isabel, che ha deciso di portare con sé separando di fatto i tre figli di Totti.

Solo poche immagini per comunicare il suo ultimo, ennesimo spostamento ai follower, niente più. Per il resto c’è solo una donna bellissima (ma visibilmente dimagrita), provata da un periodo che di facile ha ben poco ma che non ha mai perso la carica e la forza che da sempre la contraddistinguono. “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. (…) Lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero“, aveva detto una fonte anonima che si è dichiarata vicina alla conduttrice.