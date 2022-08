Totti-Blasi, Ilary lascia l’Italia con Isabel. Anche i figli si separano

Dopo qualche giorno di assenza dai social, Ilary Blasi era riapparsa tra le storie di Instagram per svelare ai follower i suoi piani. Ancora in viaggio, nella sua inarrestabile voglia di fuga, la conduttrice però non aveva dato indizi sulla sua prossima destinazione. Lo ha fatto solo in un secondo momento, mostrandosi bella più che mai in barca e fuori dall’Italia, insieme alla figlia più piccola Isabel. Totti intanto è rimasto a Sabaudia con Cristian, impegnato con gli allenamenti di calcio. Come i genitori, anche i figli si separano.

Ilary Blasi svela la nuova destinazione del suo viaggio

L’avevamo lasciata in aeroporto, mentre qualcuno la inquadrava intenta a scendere da un aereo, tenendo per mano la sua piccola Isabel. Da quando ha annunciato il divorzio dal marito Francesco Totti, per Ilary Blasi si sono susseguiti un viaggio dopo l’altro, fatta eccezione per l’unico periodo trascorso in Italia nella villa di Sabaudia insieme ai figli e per i pochi giorni di reunion famigliare, con la sorella Melory. Dalla Tanzania alle spiagge romane, poi in alto tra il verde delle Dolomiti e adesso la nuova destinazione: la Croazia.

La conduttrice lo ha svelato tramite alcune storie condivise su Instagram, che finora sono state il suo mezzo prediletto per mostrarsi ai fan, impegnata in quella che sembra di fatto una “fuga dalla realtà” (o meglio, dal gossip). La Blasi ha scattato qualche foto da una barca, dove si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima dell’arrivo di settembre e dell’inizio della scuola e, probabilmente anche per questo motivo, ha voluto approfittarne per portare con sé la dolce Isabel.

Ilary Blasi e Francesco Totti, anche i figli si separano

Che la coppia protagonista del divorzio dell’anno trascorresse le vacanze separatamente era fuor di dubbio. Del resto le parole dei comunicati congiunti diramati dai diretti interessati per annunciare la fine dell’amore erano chiare: le loro vite si sono ormai separate e, stando anche alla miriade di voci che si sono susseguite in queste settimane (prima fra tutte quella sulla relazione di Totti con Noemi Bocchi), pare che non ci sia alcuna possibilità di ritorno.

Adesso, però, anche i figli si separano per via dei genitori. Ilary all’inizio era volata in Tanzania insieme a Chanel, Cristian e Isabel, continuando a tenerli insieme anche una volta tornati in Italia, nella villa di Sabaudia. Poi si era data il cambio con l’ex Capitano della Roma (in modo piuttosto gelido, si dice), rimasto lì con i tre ragazzi. Eppure adesso la musica sembra cambiata: mentre i grandi, Cristian e Chanel, continuano a stare col padre, la conduttrice ha portato via la piccola Isabel, che le somiglia sempre più.

Ilary Blasi sensuale tra ricami e trasparenze

Non è chiaro perché Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano deciso di separare i figli, ma è comprensibile che vogliano trascorrere entrambi del tempo insieme a loro, cercando di restare in linea con le esigenze di ognuno. Cristian, ad esempio, è impegnato con gli allenamenti con gli Under 17 della Roma, che sono ricominciati proprio qualche settimana fa e ai quali lo accompagna sempre il papà. Anche Chanel, che ha detto la sua in merito alle voci sulla separazione dei genitori, è rimasta a Roma dove si gode il mare ed è attiva con i suoi seguitissimi TikTok.

Qualunque sia la “strategia” della coppia – se così si può definire -, l’unica certezza è che Ilary Blasi prosegue nel suo intento di mostrarsi al meglio, scrollandosi di dosso l’etichetta scomoda di “donna tradita”. Non ha mai perso occasione per sfoggiare look chic e audaci, costumi da bagno strizzatissimi e pose sensuali che ne hanno restituito ogni volta la sua innata femminilità. Stavolta per la Croazia ha scelto un costume intero di gran tendenza quest’estate e di un bellissimo colore viola, che lascia la schiena scoperta. Il capospalla, poi, è il vero tocco di stile: in pizzo bianco e semi-trasparente, con dettagli ricamati e super raffinati.