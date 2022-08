“Ci sarà un’intervista in tv”: Ilary Blasi parla dopo il divorzio: l’indiscrezione

Emergono nuove indiscrezioni sulla chiacchierata separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra le vacanze estive separate e nuovi retroscena sui motivi dell’addio, la conduttrice Mediaset sarebbe infatti pronta a rilasciare la sua prima intervista ufficiale dopo il clamore dell’ultimo mese. Il contesto in cui parlerà è quello televisivo, in una trasmissione ben precisa, come rivelato dal Corriere della Sera.

Ilary Blasi verso la prima intervista tv dopo la separazione

La separazione più chiacchierata dell’estate continua a regalare indiscrezioni e colpi di scena cui il mondo del gossip non rimane indifferente. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente annunciato il divorzio poco più di un mese fa e, di settimana in settimana, l’affaire si arricchisce di nuovi dettagli sulle loro attuali vite da single. È Il Corriere della Sera, in particolare, a ricostruire questi ultimi giorni che i due hanno vissuto da separati e a rilanciare un’indiscrezione sulla Blasi.

La conduttrice Mediaset sta trascorrendo le vacanze lontane dal clamore, rifugiandosi nell’affetto della famiglia condiviso anche sui social. Un modo, come spiega il quotidiano, per far trasparire un’immagine di sé serena e felice dopo la separazione: “Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi […] pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale: massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale”.

Finale che prevedrebbe il ritorno in tv di Ilary Blasi per la sua prima intervista pubblica, “già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo“. Sarà dunque su Canale5, nel salotto del noto talk show pomeridiano, che la conduttrice Mediaset vuoterà il sacco raccontando la sua personale versione dei fatti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: emergono nuovi dettagli

Intanto continuano a rincorrersi i gossip sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se l’ex calciatore pare aver ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice si sarebbe invece rifugiata nella famiglia dedicandosi alle vacanze e al meritato riposo. Su di lei, tuttavia, i chiacchiericci non si placano. Gli ultimi in particolare vedrebbero coinvolta la figura di Cristiano Iovino, personal trainer milanese: sarebbero infatti usciti messaggi compromettenti tra i due – come precisato dal settimanale Chi – che avrebbero di fatto minato la stabilità nel rapporto tra lei e Totti.

E non è tutto, perché i dettagli di questi ultimi giorni parlano anche di un presunto tradimento, questa volta in amicizia, che la Blasi avrebbe subito. A trarla in inganno sarebbe stato nientemeno che Emanuele, suo storico amico, che avrebbe depistato i paparazzi sedendosi accanto a Noemi Bocchi nelle foto allo stadio, quando la neo-fiamma di Totti era seduta poche file distanti dall’ex calciatore. Il ragazzo avrebbe dunque ricoperto un ruolo chiave, compromettendo di fatto l’amicizia con Ilary Blasi, che si sarebbe sentita tradita e non poco dalla sua presa di posizione in favore di Totti. Il gossip continua ad indagare su questa così chiacchierata rottura e i colpi di scena, molto probabilmente, non sono finiti qui.