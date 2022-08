“Ilary Blasi tradita da un amico”. Interviene Signorini: come sta dopo l’addio a Totti

Una separazione non è mai facile, e lo sa bene Ilary Blasi, che sta cercando di affrontare questo periodo senza mostrarsi fragile o debole. Eppure non è semplice essere al centro del clamore mediatico, soprattutto perché le notizie si rincorrono e, volente o nolente, bisogna affrontare la realtà. Pare, infatti, che la conduttrice sia stata “tradita” da uno dei suoi più cari amici. Ma non ha intenzione di cedere il passo (o più in generale di lasciarsi andare): a parlare in sua difesa è stato Alfonso Signorini, che ha spiegato come sta dopo l’addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi, il tradimento dell’amico più caro

A svelare il tradimento di uno degli amici più cari di Ilary è stato il settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. Il suo nome è Emanuele, e non è una persona qualunque: lui e la conduttrice si conoscono da quando avevano quindici anni. Proprio lui è sempre stato presente nella vita di Ilary Blasi e Francesco Totti, e non ha mai smesso di frequentare l’ex coppia, tanto che è stato in vacanza con loro a Montecarlo la scorsa primavera.

Eppure, pare proprio che Emanuele abbia svolto un ruolo chiave nel nascondere la relazione tra l’ex calciatore e Capitano della Roma e Noemi Bocchi. Per chi non le ricordasse, nelle famose foto in cui Noemi Bocchi era presente allo stadio, a poca distanza da Totti, c’era proprio Emanuele al fianco della donna. Ed è stato sempre Emanuele a rassicurare la Blasi, affermando che non ci fosse nulla tra l’ormai ex marito e la donna.

Per la Blasi, il tradimento è stato doppio e cocente. Non solo da parte del marito, che l’ha sempre rassicurata su una eventuale donna al suo fianco, ma anche da parte dell’amico più caro, che le avrebbe mentito e avrebbe “scelto” di coprire Francesco Totti, ha ipotizzato Chi.

Come sta Ilary Blasi dopo la separazione: parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sta continuando a pubblicare scoop e informazioni sul divorzio dell’estate. Ma per il conduttore del GF Vip c’è una netta scissione: il lavoro da una parte e l’appoggio alla Blasi dall’altra. Ed è stato proprio a lui a intervenire sulle pagine de Il Messaggero, a seguito di un’intervista, parlando della Blasi.

“Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”. Il commento di Signorini non si discosta dalla dichiarazione di Vladimir Luxuria, opinionista all’Isola dei Famosi: tutti concordano sull’incredibile forza d’animo di Ilary.

Noemi Bocchi è incinta?

Non è facile immortalare l’ex numero dieci in compagnia della sua nuova fiamma: ci sono solo alcuni scatti vicino alla casa della Bocchi. Ma un’indiscrezione è circolata nelle ultime ore e ha (davvero) incuriosito tutti: Noemi Bocchi sarebbe incinta. Le foto che la ritraggono, tuttavia, non hanno lasciato presagire alcuna gravidanza. Naturalmente dovremo aspettare per eventuali risvolti.