Divorzio Totti-Blasi, parla Vladimir Luxuria: il dettaglio durante l’”Isola 2022”

L’Isola dei Famosi è terminata da poco meno di un mese: il reality show di sopravvivenza ha avuto un allungamento che ha pesato sulle condizioni dei naufraghi. Tuttavia, non è passata inosservata ai più la scelta di Ilary Blasi e Francesco Totti di annunciare la separazione proprio a “telecamere spente”, quando il clamore della loro presunta crisi non era più ovunque sui giornali e la conduttrice non doveva prendere più parte all’appuntamento del lunedì. A riguardo è intervenuta anche Vladimir Luxuria in occasione di un’intervista.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il periodo dell’Isola 2022: parla Vladimir Luxuria

A lungo ci si è chiesti come mai Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano deciso di smentire la crisi. Di mettere a tacere tutte le voci. Prima con un video su Instagram, in cui Totti ha descritto come “fake news” la situazione, e poi con un’intervista rilasciata a Verissimo da parte della Blasi, nel salotto della sua grande amica Silvia Toffanin.

I motivi potrebbero essere tanti, e innanzitutto privati. Ma a parlare è stata anche Vladimir Luxuria, compagna d’avventura e braccio destro di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 insieme a Nicola Savino in qualità di opinionista. Sono stati tanti i vip ad aver preso la parola, ma di certo la dichiarazione di Luxuria ha attirato la curiosità di tutti.

Perché, alla fine, ha lavorato a stretto contatto con la Blasi per diversi mesi. E nel corso delle dirette dell’Isola, le abbiamo viste molto affiatate: un ottimo feeling televisivo. A Torino Cronaca Oggi, Vladimir ha rilasciato un’intervista per la sua presenza come madrina al Pride di Asti. E naturalmente non potevano mancare delle domande sul tema del momento.

“Cosa ne pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?” La Luxuria è stata piuttosto diretta: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende a essere allegra e vivace”. Ed è questa la chiave di volta che forse mancava a tutti noi: Ilary non ha permesso in alcun modo al suo privato di interferire con il lavoro, svolgendo in modo magistrale la conduzione del reality show.

Il commento di Vladimir Luxuria sul futuro di Ilary

Per tre mesi, la Blasi è stata impegnata all’Isola dei Famosi 2022, lasciandoci senza fiato per i suoi look incredibili. Eppure, ai più non è passato inosservato ancora un altro dettaglio. Ci riferiamo in particolare ai chili che ha perso in modo evidente. Ma non siamo qui per elargire giudizi, quanto più per comprendere che determinati avvenimenti della nostra vita hanno sempre delle ripercussioni su di noi.

A riguardo, Vladimir non ha dubbi su come Ilary affronterà il suo futuro senza Totti. “È una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”. Anche noi lo pensiamo: il coraggio e la forza sono due qualità della Blasi. Non a caso, poco dopo la nota Ansa sulla separazione (che hanno rilasciato in modo separato e non congiunto, come invece hanno fatto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi), la conduttrice è volata a Zanzibar con la sorella e i figli.

La separazione era decisa da tempo

In ogni caso, appare ormai probabile che tutto fosse già ben delineato da tempo, anche e soprattutto la separazione dei beni. I dettagli dell’accordo milionario sono stati condivisi dal Messaggero. L’ex coppia avrebbe già deciso come spartire le proprietà e messo in chiaro l’affidamento dei figli, così da non dover andare in Tribunale.