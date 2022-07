Divorzio Totti-Blasi, i dettagli dell’accordo milionario

Non è passato molto da quando la notizia sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata pubblica, circa due giorni, ma secondo le prime indiscrezioni la conduttrice e l’ex capitano della Roma sarebbero già arrivati a un accordo per quanto riguarda le proprietà e il mantenimento. Si tratterebbe di cifre a più zeri: tutti i dettagli sull’accordo milionario.

Divorzio Totti-Blasi: a quanto ammonta l’accordo milionario tra i due

Dopo aver annunciato al mondo intero la loro separazione attraverso un comunicato ufficiale, per Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato il momento di pensare anche alla spartizione delle tante proprietà (e non solo). Secondo quanto riportato dal Messaggero, però, i due ex coniugi sarebbero già arrivati ad un accordo senza la necessità di rivolgersi a un Tribunale.

Di comune accordo, la conduttrice dell‘Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma avrebbero deciso cosa spetta a chi e lo avrebbero fatto proprio nei precedenti mesi, dopo aver smentito le voci su una presunta crisi tra di loro.

Subito dopo la notizia del divorzio è stato automatico chiedersi come i due avrebbero diviso i loro averi, che sono sicuramente tanti. Oltre ai loro singoli guadagni ottenuti dalle rispettive carriere, Ilary Blasi e Francesco Totti negli anni hanno investito in società immobiliari e non solo. I ristoranti del centro commerciale Euroma2, i negozi e la società sportiva Sporting Club Totti ne sono un esempio.

Stando alle prime indiscrezioni, secondo l’accordo stabilito tra Totti e la Blasi la conduttrice resterà nella loro villa dell’Eur insieme ai loro tre figli e riceverà dall’ex calciatore un assegno di mantenimento ogni mese che prevede diversi zeri. Per quanto riguarda il resto del loro patrimonio, i due ex coniugi erano in separazione dei beni e per questo a ognuno resterà la propria parte.

Divorzio Totti-Blasi: l’amore per i figli sempre al primo posto

Erano giunte le prime voci a febbraio 2022, poi le smentite e infine la conferma ufficiale: la favola tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita, con il dispiacere del pubblico che ha imparato ad amarli nel corso di questi ultimi vent’anni.

Nel mondo dello spettacolo la risonanza mediatica è sempre grande, e per due vip come loro bisogna moltiplicare il tutto molte volte. Proprio per questo, nelle ultime ore Ilary Blasi ha deciso di volare a Zanzibar in compagnia di sua sorella Silvia e dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel; nel frattempo, l’ex Capitano della Roma starebbe cercando un’altra casa nella Capitale.

La scelta presa dalla conduttrice sarebbe riconducibile alla volontà di proteggere i suoi figli dal caos mediatico che è derivato dalla notizia sulla separazione, nella speranza che, una volta tornati a casa, il tutto abbia preso una piega diversa. In questo momento, infatti, non c’è persona che non parli di loro e dei motivi che avrebbero portato alla decisione di separarsi definitivamente dopo vent’anni d’amore, come il presunto tradimento di Totti e un nuovo amore per la Blasi. Ma, dopotutto, c’era da aspettarselo per una coppia così amata e seguita come la loro.