Ilary Blasi, voci di crisi con Totti: il dettaglio che non è passato inosservato

Ilary Blasi e Francesco Totti sono innamorati da anni, quindi risulterebbe difficile pensare che possano essere in crisi dopo una vita trascorsa insieme e tre splendidi figli. Eppure, c’è stato qualcosa che ha messo in allarme i fan della coppia e che non è passata inosservata. Si è trattato di un comportamento molto strano della conduttrice di Canale5, che avrebbe “dimenticato” di fare gli auguri via social a suo marito.

La sua assenza ha fatto molto rumore, ma dovrebbe essere esclusa anche solo una remota possibilità di rottura. Va, inoltre, specificato che la conduttrice non è un’amante dei social, che non ha mai aggiornato con costanza. Potrebbe quindi essere che Ilary abbia deciso di stare vicina a Francesco Totti nel giorno del suo compleanno, lasciando indietro il web anche solo per un giorno.

L’amore Ilary Blasi ha regalato alla sua famiglia è immenso e indiscusso, anche quello che ha riservato per suo marito Francesco. I due si sono conosciuti da giovanissimi e sono cresciuti insieme, coronando il sogno di sposarsi quando ancora la conduttrice era incinta del primogenito Christian. Hanno avuto poi Chanel e, dopo alcuni anni, la piccola Isabel.

L’assenza dai social è spesso in grado di suscitare un grandissimo clamore e basta una lieve dimenticanza per far scattare un allarme. Le voci di crisi tra la Blasi e Francesco Totti possono essere già smentite se si considerano le parole che l’ex capitano della Roma ha riservato a sua moglie, in occasione del debutto su Canale5 con Star In The Star.

Il Pupone avrebbe molto apprezzato il suo balletto sulle note di Toxic, coreografato da Luca Tommassini, e con il quale ha aperto la prima puntata del nuovo show che è stato travolto dalle polemiche. Si è parlato di Vigilanza Rai e di chiusura anticipata, ma non ci sono state conferme né smentite in tal senso. La terza puntata è stata confermata, ma non è escluso che lo show possa concludersi ben prima delle 7 puntate previste per il nuovo programma di Canale5, che ha anche giocato la carta dell’ospite internazionale Ronn Moss, eliminato alla prima esibizione con la maschera di Paul McCartney.