Spinalbese nell’occhio del ciclone: ci sarebbe (anche) lui dietro il divorzio Totti-Blasi

Non si placano le voci e i pettegolezzi sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. La loro storia d’amore, reputata da tutti una favola moderna, si sta avviando al capitolo conclusivo e pare che a dare il colpo di grazia al loro rapporto sia stato niente meno che Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. Il condizionale ovviamente è d’obbligo, ma sembra che l’imprenditore avrebbe mandato dei messaggi piccanti alla conduttrice, scoperti dal marito.

Divorzio Totti-Blasi, i messaggi di Spinalbese

La fine dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, lo sappiamo già, animerà le pagine di cronaca rosa per tutta la bella stagione. A poche ore dall’annuncio del loro divorzio, tutti hanno qualcosa da dire – pensiamo a Corona e alle sue sterili polemiche – e le voci sulle motivazioni della loro rottura continuano a rincorrersi veloci.

Sebbene la conduttrice e l’ex calciatore abbiano chiesto rispetto della propria privacy, è impossibile non leggere di loro in ogni sito o portale di gossip: la loro favola, che sembrava destinata a non finire mai, si è conclusa con due note stampa separate, a corredo delle quali si è scritto di vite parallele, tradimenti e amori segreti.

Ilary è volata immediatamente a Zanzibar con i figli per sfuggire ai gossip e ritagliarsi uno spazio di serenità durante la tempesta, ma intanto tutti sono a caccia dell’uomo misterioso che frequenterebbe già da un po’.

Tra le ipotesi – i più informati parlavano di un personal trainer o di un imprenditore – è stato il Corriere della Sera a tirare fuori il nome di Antonino Spinalbese. “Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”, si legge.

Il giornale ci tiene a sottolineare l’uso del condizionale (“Magari è una facezia”, scrivono), eppure già ai tempi dell’addio di Belen e Antonino, che sono stati insieme per appena un anno, si parlò di un flirt di lui con un’altra famosa donna di spettacolo, rimasta avvolta nel mistero (almeno fino a oggi se le voci dovessero essere confermate).

Divorzio Totti-Blasi, l’ex calciatore avrebbe già una nuova fiamma

Se da un lato i messaggi di Spinalbese avrebbero provocato una frattura nel rapporto tra Ilary e Francesco, dall’altro non si fa altro che parlare – ormai da mesi c’è da dire – della nuova fiamma dell’ex calciatore. Si tratta di Noemi Bocchi, grande tifosa romanista, bellissima e molto somigliante a Ilary Blasi, che Totti frequenterebbe già da molti mesi.

Lo scorso febbraio, quando Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione sulla crisi della coppia, erano state pubblicate delle foto di Francesco in compagnia della donna, ma era immediatamente arrivata una smentita della moglie sul presunto tradimento, che aveva messo a tacere per qualche tempo i pettegolezzi. Adesso però le foto scattate da Chi non lasciano spazio ai dubbi: il settimanale di Alfonso Signorini ha documentato gli incontri notturni tra i due, dimostrando che effettivamente una frequentazione c’era già.