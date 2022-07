Divorzio Totti-Blasi: arriva la vendetta di Corona (di cui avremmo fatto a meno)

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

Nella moltitudine di commenti che nelle ultime ore sono seguiti all’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non poteva certo mancare quello di Fabrizio Corona, che da anni probabilmente aspettava solo il momento giusto per poter attaccare la conduttrice.

L’ex re dei paparazzi ha voluto dire la sua sull’argomento del giorno, dall’alto della sua esperienza sulla storia della coppia su cui per anni si è accanito tirando fuori ogni tipo pettegolezzo. E questa volta ha sfruttato l’unico appiglio sul quale poteva trovare terreno fertile, il comportamento di Ilary Blasi degli ultimi mesi, in cui ha cercato non solo di negare la crisi con Totti, ma ha anche insultato i quotidiani che ne avevano parlato e direttamente durante un’intervista televisiva.

Totti e Ilary, il commento di Fabrizio Corona

Per puntare il dito contro la sua “rivale”, Fabrizio Corona ha deciso di scrivere alcune parole tra una storia e l’altra in tribunale e con l’avvocato. “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi – tuona – Egoriferite ed accusatrici”. Da che pulpito, verrebbe da dire. Ma andiamo avanti.

“Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste e servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con i figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Su questo secondo punto si può anche concordare con Corona e sono in molti, in effetti, a sostenere questa tesi: una coppia che ha scelto di vivere sotto i riflettori al punto da celebrare le nozze in diretta tv non può avere la pretesa che si parli di loro a comando e solo nei momenti positivi. Questo è lo showbiz, questo è il gossip.

Divorzio Totti-Blasi, l’errore di Ilary

Peccato, però che ci sia anche una cosa chiamata umanità e che possa esserci anche modo e modo per trattare un argomento e una separazione. Ilary ha sbagliato non perché lo scorso febbraio ha smentito la notizia della crisi, ma perché lo ha fatto esagerando, umiliando chi aveva detto – in fondo – la verità, facendo il suo lavoro, per quanto considerato da molti eticamente discutibile.

Poteva anche solo limitarsi a dire che nel corso della loro storia si è sempre parlato di crisi, di tradimenti, che poi – veri o presunti – si sono dissolti nel nulla. Senza aggiungere nulla di più, né smentire né confermare. O ancora, dato che quell’intervista era concordata e tenuta da una sua grande amica, Silvia Toffanin, poteva semplicemente decidere di sorvolare.

Ad ogni modo, è facile giudicare a posteriori, quando non sei parte in causa, non hai tre figli cresciuti perennemente sotto i riflettori e con qualcuno che puntualmente sostiene che il tuo matrimonio stia andando in frantumi. Magari ogni crisi di cui abbiamo letto era vera, non potremo mai saperlo, ma se così fosse vuol dire che questa coppia, per 20 anni è stata doppiamente eccezionale nel riuscire a superare tutto. E forse, se oggi non ce l’ha fatta, è anche un po’ colpa nostra.