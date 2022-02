Francesco Totti, la nuova fiamma si chiama Noemi ed è identica a Ilary Blasi

Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Francesco Totti e Ilary, l’amore è al capolinea e ormai non ci sono più ombre di dubbio. Lui avrebbe un’altra e la sua identità non è più un mistero, si chiama Noemi Bocchi, è bionda, bellissima e identica alla Blasi.

A svelare l’intreccio amoroso è La Repubblica che nota come l’affascinante Noemi Bocchi si trovava allo stadio durante Roma-Genoa, proprio due file dietro Totti. Pare che tra i due la scintilla si sia accesa già qualche mese fa ma hanno tenuto nascosta la loro storia.

Francesco Totti, quando è iniziata la storia con Noemi Bocchi

I due si sarebbero incontrati sui campi da Padel dove si sono innamorati. Sono poi stati avvistati insieme a una festa a Colle Oppio, poi pochi giorni dopo a cena in un noto ristorante. Nessuno fino ad ora aveva fatto caso a questa strana coppia che si riproponeva in più occasioni, d’altro canto nessuno ma proprio nessuno pensava di mettere in dubbio il solido legame tra Totti e Ilary Blasi. Ma dopo la fine del matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tutto è diventato possibile. E anche i tempi di Casa Totti-Blasi come due cuori e una capanna sono ormai al tramonto.

I rumors su un un flirt di Totti con un’altra donna erano stati pubblicati da Dagospia, ma è La Repubblica che ha individuato sugli spalti dello stadio, a pochi metri dall’ex capitano della Roma, quella bionda dal volto semi coperto dalla mascherina, che più volte è stata avvistata in compagnia del marito della Blasi. Ecco dunque la prova provata: Totti è innamorato di un’altra. A dir la verità, le voci che Totti avesse un’amante circolavano già da qualche tempo nell’ambiente e precisamente da quando Noemi, qualche mese fa, ha avuto un incidente d’auto mentre raggiungeva il suo Francesco, dopo aver lasciato in fretta e furia la famosa festa a Colle Oppio.

Noemi Bocchi identica a Ilary Blasi

A rendere ancor più incredibile l’indiscrezione su questo amore clandestino è l’impressionante somiglianza tra Noemi e Ilary. La bellezza delle due donne è indiscutibile e presentano inquietanti tratti simili: il fisico slanciato e statuario, i lunghi capelli biondi, lo sguardo languido e le labbra carnose.

Chi è Noemi Bocchi

Classe 1988 e laureata in economia, Noemi Bocchi non è estranea al mondo del calcio. Il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli calcio, da lui ha avuto due figli. Se sia tifosa della Roma, non si sa ma è evidente che è un’amante dello sport, perlomeno del Padel.