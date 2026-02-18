Noemi Bocchi, la frecciata a Ilary Blasi dopo la proposta di matrimonio di Bastian

La compagna di Francesco Totti ha postato su Instagram una foto che a molti è sembrata una frecciata a Ilary Blasi

IPA Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Non è sfuggita ai più attenti la mossa social di Noemi Bocchi. Dopo la romantica proposta di matrimonio di Bastian Muller a Ilary Blasi, l’attuale compagna di Francesco Totti ha postato su Instagram una foto che a molti è sembrata una frecciata – e neanche troppo velata – al romantico scatto di San Valentino a Parigi della conduttrice.

Noemi Bocchi, la frecciata a Ilary Blasi dopo il San Valentino con Bastian Muller

La guerra tra Noemi Bocchi e Ilary Blasi non si placa e continua a colpi di post social. Qualche giorno fa la conduttrice è volata a Parigi per trascorrere un romantico San Valentino insieme al suo compagno Bastian Muller, che le ha fatto una sorpresa indimenticabile.

Sebbene la proposta fosse già nell’aria, come in una favola d’amore moderna, l’imprenditore tedesco ha chiesto a Ilary di sposarla, donandole un anello di fidanzamento che la conduttrice ha mostrato tra le storie di Instagram. “My forever Valentine”, ha scritto Blasi a corredo dello scatto in cui mostra il prezioso pegno d’amore regalatole dal compagno mentre sorride felice ed emozionata, con la Torre Eiffel sullo sfondo.

La compagna di Francesco Totti non ha perso tempo: subito dopo la condivisione su Instagram di Ilary Blasi è arrivata quella di Noemi Bocchi, che in una sorta di guerra social ha voluto lanciare una frecciata non troppo velata alla conduttrice. Prima ha condiviso un orsacchiotto gigante e una scenografica scritta “Ti amo” composta da rose rosse in scatola, poi è arrivata la replica all’anello di fidanzamento.

Noemi ha infatti mostrato la sua mano davanti a una scatolina rossa firmata Cartier, con la firma della maison ben in vista e un’inquadratura che non lascia dubbi. Per molti la mossa social della compagna dell’ex calciatore è stata chiara: una stoccata che però sembra non poter competere con l’anello di brillanti che Muller ha donato alla sua amata.

Ilary Blasi, il secondo matrimonio sarà quello giusto?

Mentre Noemi Bocchi e Francesco Totti vivono la loro storia d’amore senza troppi intoppi – a parte qualche voce di crisi che ciclicamente sbuca fuori sui giornali – per Ilary Blasi è un momento di grande felicità e realizzazione personale. La conduttrice ha ricevuto la proposta dal suo fidanzato Bastian Muller nel giorno di San Valentino durante un romantico weekend a Parigi.

Non è la prima volta che Ilary riceve un prezioso pegno d’amore dal compagno: l’imprenditore tedesco le aveva già regalato un anello nel 2023 a St. Moritz e poi a maggio del 2025 durante una gita sul lago di Como. Però questa volta il gioiello sembra avere un significato molto diverso, tanto da mostrarlo senza alcuna remora.

“Dicono che il secondo matrimonio sia anche più bello“, aveva detto la conduttrice nella docuserie Netflix Unica. Intanto però per convolare a nozze con il suo amato Bastian – al quale è legata da un paio d’anni ormai – ci vorrà del tempo. Ilary Blasi infatti non è ancora formalmente divorziata da Francesco Totti: l’udienza decisiva è, infatti, fissata a marzo di quest’anno.