Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Ilary Blasi si sposa: proposta di matrimonio a Parigi

Un San Valentino a dir poco dolce per Ilary Blasi. Ha infatti festeggiato il giorno degli innamorati nel miglior modo possibile. È volata a Parigi al fianco del suo compagno Bastian Muller e, con la Torre Eiffel a farle da sfondo romantico, ha fatto sognare tutti i suoi fan con uno scatto fantastico: ha pronunciato il fatidico “sì”.

Ilary Blasi: proposta di matrimonio

Di colpo nelle storie Instagram di Ilary Blasi è apparsa una foto che ha sorpreso tutti. Per quanto la notizia fosse nell’aria ormai da tempo, ammirare di colpo l’anello di fidanzamento indossato dopo la proposta di matrimonio a Parigi è stato un colpo alla sprovvista.

Ormai da due anni è al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller e, a differenza dell’ex Francesco Totti, è pronta a dare una seconda chance al matrimonio. Una storia vissuta in totale discrezione, seguendo una linea di condotta opposta rispetto al passato. Anche lo scatto segue questa logica, mostrando soltanto la conduttrice, la Torre Eiffel alle sue spalle e l’anello scintillante. Del futuro sposo non vi è traccia, eccezion fatta per la mano e il tag al suo profilo Instagram.

Lo scatto è diventato virale nell’arco di secondi. Non poteva essere altrimenti, dato il vistoso e prezioso anello che brilla all’anulare e una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “My forever Valentine”.

L’anello di fidanzamento

Come nel caso di Damiano David, non si conoscono dettagli precisi sull’anello di fidanzamento. Ilary Blasi, come Cameron Dove, lo ha però messo bene in mostra. Ecco, dunque, cosa possiamo dire in merito.

Presumibilmente è stato realizzato in oro bianco o platino ed è caratterizzato da un design lussuoso e romantico. Un vero e proprio capolavoro di gioielleria, che vanta un’importante pietra centrale. Un grande diamante di taglio brillante o cuscino, che emana una straordinaria luce.

Questa gemma cardine è incorniciata da una corona di diamanti più piccoli, disposti in maniera elegante per creare un motivo che ricorda un quadrifoglio o, in generale, un fiorellino stilizzato. Ciò conferisce all’anello di fidanzamento di Ilary Blasi un aspetto unico e raffinato.

Ad arricchire ulteriormente il design, poi, la fascia dell’anello risulta a sua volta impreziosita da un pavé di diamanti, che ne esalta lo scintillio e l’eleganza.