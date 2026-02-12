Grande Fratello 2026 con Ilary Blasi, il ritorno di Cesara Buonamici

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Cesara Buonamici al Grande Fratello

Né Gianni Sperti né Tina Cipollari: Mediaset vuole continuare a puntare sull’usato sicuro per la prossima edizione del Grande Fratello. Dopo aver richiamato Ilary Blasi alla conduzione, pare che anche sulla sedia dell’opinionista ritroveremo una vecchia conoscenza del reality show: Cesara Buonamici. Ma il programma potrebbe partire più tardi del previsto a causa di un problema riscontrato dalla produzione.

Grande Fratello 2026, torna opinionista Cesara Buonamici

Stando a quanto riporta Affari italiani, al Grande Fratello 2026 sarebbe ormai certo il ritorno di Cesara Buonamici. La popolare giornalista è stata opinionista del programma nelle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini e pare che ora sia pronta ad affiancare Ilary Blasi.

Nessuno spazio, dunque, per Tina Cipollari e Gianni Sperti, i popolari volti di Uomini e Donne, che avevano suscitato l’interesse dell’ex moglie di Francesco Totti. L’azienda di Cologno Monzese guidata da Pier Silvio Berlusconi pare intenzionata a continuare sulla strada percorsa nell’ultimo periodo.

In passato il mezzobusto del Tg 5 non ha nascosto di essersi molto divertita in questo ruolo, decisamente insolito nella sua carriera. Eppure Cesara ha saputo portarlo avanti con garbo e professionalità. Certo, non sono mancati gli scontri, come quello con Beatrice Luzzi con cui ha condiviso la scena un anno fa, ma la Buonamici sembra decisa a proseguire su questa strada.

Quando inizia il Grande Fratello con Ilary Blasi

Sempre per il portale, però, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe iniziare più tardi del previsto. Si era vociferato di un debutto tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo ma pare che la produzione sia ancora in alto mare.

“Salle parti di Endemol si spingerebbe verso una partenza più differita, fra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Questo per definire meglio il cast che risulterebbe parzialmente rivisto rispetto a quello che era stato precedentemente confezionato”, scrive il sempre informato Hit.

La famosa lista di concorrenti di Alfonso Signorini sarebbe stata infatti rivista di recente. E c’è anche chi ha annunciato la sua assenza, come l’ex calciatore Walter Zenga, che ha seccamente smentito un suo coinvolgimento.

Restano invece ancora in pole position i nomi di Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Antonella Elia e Ilona Staller, nota anche come Cicciolina.

Pare inoltre che il GF avrà dei raddoppi già alla prima settimana, per un totale, al momento di 11 serate, spalmate su sei settimane di programmazione.

Secondo quanto annunciato da Mediaset, la prossima edizione segnerà un cambiamento significativo rispetto al passato. Il format verrà rivisitato, pur mantenendo intatta l’identità che ha reso il Grande Fratello un appuntamento centrale del palinsesto televisivo italiano fin dal suo debutto.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire al pubblico un racconto più concentrato, capace di valorizzare dinamiche, relazioni e conflitti senza dispersioni.

Con questa nuova edizione del GF, Mediaset vuole rilanciare uno dei suoi show di punta, adattandolo ai tempi e alle esigenze di un pubblico in evoluzione.

Sei settimane, un racconto più intenso e un format rivisitato: il Grande Fratello si prepara a tornare, promettendo una stagione diversa, più concentrata e, nelle intenzioni, più coinvolgente. Con Cesara Buonamici nelle vesti dell’opinionista raffinata ma graffiante.