Grande Fratello 2026, Ilary Blasi perde un concorrente Vip

IPA Ilary Blasi

C’è grande curiosità attorno alla prossima edizione del Grande Fratello, quella che segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Un’edizione che, secondo le intenzioni di Mediaset, sarà più adrenalinica che mai, ricca di giochi e momenti interessanti. Per ora il cast ufficiale di concorrenti non è stato ancora svelato ma pare che nella lista definitiva non ci sarà spazio per Walter Zenga.

Walter Zenga smentisce la partecipazione al Grande Fratello di Ilary Blasi

Negli ultimi mesi era circolata con una certa insistenza la voce di una possibile partecipazione di Walter Zenga al Grande Fratello 2026. L’indiscrezione, tuttavia, non corrisponde al vero. A fare chiarezza è stato lo stesso ex portiere e allenatore, tramite Biagio D’Anelli, che ha smentito ufficialmente il suo coinvolgimento nel reality show.

“Negli ultimi mesi alcune testate e numerosi profili social hanno diffuso la voce di una possibile partecipazione di Walter Zenga al Grande Fratello Vip”, si legge nel breve comunicato diffuso da D’Anelli su Instagram. “L’indiscrezione, tuttavia, non corrisponde alla realtà. L’ex campione aveva già declinato l’invito lo scorso novembre, in modo cortese e professionale, a causa dei numerosi impegni lavorativi”.

Il messaggio sottolinea come, nonostante la decisione fosse stata presa da tempo, la notizia abbia continuato a circolare, creando confusione tra i fan e il pubblico televisivo. “Si tratta quindi di una ricostruzione non veritiera: Walter Zenga resta concentrato esclusivamente sui suoi progetti professionali”, conclude la nota, ribadendo la scelta di restare lontano dal mondo dei reality.

Walter Zenga, 62 anni, è una delle figure più iconiche del calcio italiano. Conosciuto come l’Uomo Ragno per le sue abilità tra i pali, ha collezionato successi sia come giocatore che come allenatore, guidando squadre in Italia e all’estero. La sua carriera sportiva, caratterizzata da disciplina e serietà, ha spesso fatto da contraltare a voci e indiscrezioni mediatiche che nel tempo hanno provato a collegarlo al mondo dello spettacolo.

Negli ultimi anni, Zenga ha mantenuto un profilo attento e selettivo nei confronti della televisione, accettando partecipazioni mirate a programmi sportivi o talk show legati al calcio, ma sempre evitando esperienze che potessero distoglierlo dai suoi impegni professionali.

La smentita ufficiale sulla partecipazione al Grande Fratello Vip rientra in questa strategia di selezione e prudenza, ribadendo l’immagine di un uomo concentrato sulla propria carriera e sui progetti in corso. Esclusivamente sportivi.

Certo, erano in molti a voler conoscere qualcosa di più sull’ex calciatore, anche in virtù dell’esperienza passata del figlio Andrea Zenga, che ha partecipato al programma di Canale 5 tra il 2020 e il 2021. Qui ha conosciuto l’attuale compagna, l’attrice Rosalinda Cannavò, dalla quale ha avuto la piccola Camilla nel 2024.

I concorrenti del nuovo Grande Fratello di Ilary Blasi

Fuori dai giochi Walter Zenga, restano ancora in piedi le altre indiscrezioni sul Grande Fratello di Ilary Blasi. Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, tra i volti noti pronti a varcare la porta rossa del GF figurerebbero Raimondo Todaro, ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle, la comica e attrice Francesca Manzini e Ilona Staller, più conosciuta come Cicciolina. A questi, secondo Bubino Blog, potrebbe aggiungersi anche Antonella Elia.