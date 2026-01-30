Il Grande Fratello 2026 si farà, i primi possibili nomi dei concorrenti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Alla fine, il Grande Fratello non si ferma. È quello che tutti temevano dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona e lo scandalo che ha travolto in primis Alfonso Signorini, ma anche Mediaset tutta. Ma è proprio l’azienda di Pier Silvio Berlusconi, in un comunicato stampa, a dare la conferma: il GF 2026 si farà. Alla conduzione Ilary Blasi e con un format più corto e in parte rinnovato, e in rete già iniziano a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti che entreranno nella casa più osservata d’Italia. Chi potrebbero essere?

Ilary Blasi torna al Grande Fratello

Il ritorno del Grande Fratello è ormai cosa fatta. Canale 5 ha ufficializzato la messa in onda a partire da metà marzo – la data precisa non c’è ancora – con una durata limitata a circa sei settimane e un impianto narrativo completamente rivisto, sembrerebbe. Niente maratone infinite, niente edizioni-fiume: l’obiettivo è stringere i tempi, alzare il ritmo e ridare centralità alle dinamiche di gioco. Insomma, una sorta di ritorno alle origini dopo gli ascolti non proprio idilliaci delle ultime edizioni.

Al timone ci sarà Ilary Blasi, chiamata a guidare un’edizione decisamente delicata. Dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini (che si è autosospeso dagli impegni a Mediaset) e il passaggio lampo di Simona Ventura nella versione tradizionale, l’azienda punta su un volto solido, popolare e mediaticamente fortissimo. Una scelta che vuole dare continuità, certo, ma anche un tocco di brio. Ilary Blasi è infatti una veterana del programma, che ha già condotto per tre edizioni consecutive del Grande Fratello Vip, dal 2016 al 2018, e conosce bene meccanismi, tempi televisivi e dinamiche della Casa.

E soprattutto è una conduttrice che sa il fatto suo e, dopo lo scandalo mediatico che ha travolto Mediaset, è proprio quella che serve al Biscione per riacquistare credibilità.

Toto-nomi: chi potrebbero essere i primi concorrenti

Se sulla conduzione il quadro è ormai definito, sul cast resta ancora molto mistero. Ma il toto-nomi è già partito e le prime indiscrezioni sul web parlano chiaro. Tra i profili più caldi per l’edizione 2026 del Grande Fratello spuntano quelli di Antonella Elia e Raimondo Todaro.

Per Elia sarebbe un ritorno tutt’altro che casuale. Personaggio televisivo divisivo, diretto, imprevedibile, la showgirl conosce bene le dinamiche del reality e ha già dimostrato di saper catalizzare l’attenzione del pubblico. Un nome, il suo, che garantirebbe le giuste polemiche, ma anche ironia e momenti ad alta tensione fin dalle prime settimane.

Diverso ma altrettanto interessante il profilo di Raimondo Todaro. Volto amatissimo dal pubblico generalista, reduce da anni di successi tra danza e intrattenimento televisivo, rappresenterebbe una scommessa nuova per il format. La sua eventuale partecipazione porterebbe nella casa quella ventata di aria fresca e di novità che Mediaset sta cercando a tutti i costi, qualcuno capace di sorprendere sul piano emotivo e relazionale.

Non c’è ancora nulla di certo, ma sembra che i due nomi circolassero già nei mesi scorsi e sarebbero stati approvati prima del cambio di conduzione. Ora restano in pole position anche per l’edizione 2026 guidata da Ilary Blasi. Non ci resta che attendere la conferma o la smentita da parte di Mediaset.