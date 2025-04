Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici dopo il GF: “Mai sentita dalla mia parte”

Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Si è conclusa l’avventura del Grande Fratello ed è tempo di fare bilanci per l’opinionista Beatrice Luzzi, che si è raccontata a 360 gradi tra l’esperienza come opinionista del reality show, la carriera passata e la vita privata. L’attrice, che non ha mai avuto timore di dire la sua, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, criticando aspramente la sua compagna d’avventura Cesara Buonamici.

Beatrice Luzzi, le parole contro Cesara Buonamici

È calato il sipario sull’ultima edizione del Grande Fratello, quella che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Ma per certi aspetti non per tutti è stata una stagione memorabile, come ha raccontato Beatrice Luzzi al Corriere della Sera. L’opinionista del reality show ha voluto dire la sua sul rapporto con la collega Cesara Buonamici, con la quale da subito i rapporti non sono certo apparsi distesi.

“Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte“, ha dichiarato. Più morbida invece su Alfonso Signorini: “È un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva”.

Ma il bilancio di questa avventura da opinionista per lei è stato più che positivo, tanto da definirsi “fiera”: “Lo sono di come ho affrontato il programma, restando leale a me stessa. Quando cado in situazioni di orgoglio o reazione istintiva non lo sono. Né quando ho messo il mio interesse davanti a quello comune”.

La carriera e l’amore

Nel fare un bilancio di vita e carriera, Beatrice Luzzi ha raccontato al Corriere della Sera una delle scelte più difficili che ha dovuto prendere, ovvero quella di lasciare la soap Vivere proprio nel suo momento di massima popolarità.” Quando lasciai guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’”.

Anche quando ebbe un’altra opportunità lavorativa importante, disse di no: “Nel 2001 avrei dovuto lavorare di nuovo con un collega che non sopportavo. Rifiutai e persi il treno. Però alla fine ho fatto bene, ho accumulato esperienze in altri campi e sono più completa”.

L’amore non è mai stata una priorità nella vita di Beatrice Luzzi (“Non gli ho mai dato una valenza primaria, sono un’idealista, ho più passioni sociali e civili”, ha detto al Corriere), anche se durante l’avventura da concorrente al Grande Fratello aveva avuto una storia con Giuseppe Garibaldi. “Con lui c’è stata decisamente una connessione ancestrale profonda, una magia che poi non si è integrata nella realtà“.

Ma oggi non c’è spazio per una relazione: “Ho due figli adolescenti, è sempre una fase delicata, richiedono attenzioni. Se dovessi lasciarmi andare alla passione avrebbe la meglio su tutto il resto, perché quando amo sono assoluta, cerco la congiunzione totale di due vite. Non posso, rimando”.