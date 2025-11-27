Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Il successo di Samira Lui a La Ruota della Fortuna continua ad essere oggetto di discussione. Dopo i commenti di Paola Barale, ex valletta del programma Mediaset, e quelli più pungenti di Claudia Gerini, ecco arrivare le dichiarazioni di Beatrice Luzzi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello. Dichiarazioni che nascondono più di qualche frecciata e che lasciano intuire un rapporto, quello con la Lui, tutt’altro che benevolo.

Le parole di Beatrice Luzzi su Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Beatrice Luzzi ha avuto modo di conoscere Samira Lui al Grande Fratello nel 2023. Le due, però, non hanno mai legato. Anzi, più volte sono state al centro di scontri e dibattiti. Chiamata a commentare il successo dell’italo-senegalese a La Ruota della Fortuna, l’attrice dalla fulva chioma non ha risparmiato qualche stoccata velata all’ex coinquilina.

“È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta”, ha dichiarato Beatrice Luzzi.

Quale tipo di televisione? “Quella che sta facendo”, ha aggiunto, precisando però di non aver mai visto La Ruota della Fortuna e di esserci capitata “mentre facevo zapping”. Se si aspettava che Samira avrebbe avuto tutto questo successo? “Non ci ho mai pensato”, ha chiarito Beatrice glissando l’argomento.

Non è chiaro se Samira Lui replicherà a queste affermazioni, molto probabilmente no. Da mesi il suo account Instagram è sospeso a causa di strane segnalazioni e la soubrette è completamente concentrata sul suo lavoro. La Ruota della Fortuna si è rivelata la grande occasione della sua carriera, quella che aspettava da tempo.

E che potrebbe presto portarla anche al Festival di Sanremo: pare che Carlo Conti sia intenzionato ad avere Samira al suo fianco almeno in una serata della kermesse musicale.

Oltre al lavoro è un periodo d’oro pure sul fronte privato: Samira Lui è felicemente fidanzata con Luigi Punzo e i due starebbero pensando sempre più concretamente al matrimonio. E la sposa avrebbe già scelto il suo testimone di nozze: Gerry Scotti.

Perché Samira Lui e Beatrice Luzzi hanno litigato

Durante la loro partecipazione al Grande Fratello, Samira Lui e Beatrice Luzzi hanno avuto una serie di scontri che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Le loro discussioni sono diventate particolarmente accese, alimentate da diverbi personali e strategiche manovre nel gioco.

L’atteggiamento diretto e senza peli sulla lingua di Samira Lui ha infastidito più di una volta Beatrice Luzzi. La tensione è esplosa in più di un’occasione, con Beatrice che ha accusato Samira di voler sempre attirare l’attenzione su di sé, creando situazioni conflittuali per rimanere al centro del gioco.

A complicare la situazione ci ha poi pensato Giuseppe Garibaldi, con il quale Beatrice ha avuto un flirt nel GF. “Se volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo”, aveva dichiarato Samira in Confessionale, scatenando l’ira dell’attrice.

I litigi tra Samira e Beatrice non sono stati solo una questione di personalità, ma anche di gioco. Entrambe hanno cercato di consolidare la propria posizione nel reality show, e ciò ha portato a un’intensa battaglia verbale che ha appassionato i telespettatori, alimentando il dramma della trasmissione. Un’antipatia ancora oggi più viva che mai.

