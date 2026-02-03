GF Vip, Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti. “Ilary Blasi li ha già chiamati”

Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbero stati chiamati da Ilary Blasi per partecipare come opinionisti al nuovo GF Vip.

IPA Ilary Blasi

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi, conduttrice dello show, avrebbe già contattato i due volti di Uomini e Donne per portarli nello studio del reality.

Tina Cipollari e Gianni Sperti al GF Vip di Ilary Blasi?

A svelarlo è Giuseppe Porro secondo cui Ilary Blasi avrebbe scelto come opinionisti del suo nuovo Grande Fratello Vip proprio Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi sarebbero infatti il sogno della conduttrice, decisa a rendere un successo questa edizione del reality.

Non è la prima volta che sia Tina che Gianni prendono parte ad altre trasmissioni. Si tratterebbe di un “prestito” e di un impegno limitato per poi ritornare nello studio di Uomini e Donne dove svolgono ormai da anni il ruolo di opinionisti. Per ora, stando alle prime indiscrezioni, Ilary avrebbe contattato i due personaggi, promettendo un’esperienza esaltante nel reality.

Come sarà il nuovo Grande Fratello Vip?

Ma come sarà il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi? Come ben sappiamo la conduttrice è arrivata alla guida dello show dopo lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini. Il giornalista avrebbe dovuto presentare la nuova edizione della trasmissione e già da mesi si era messo al lavoro per costruire il cast e studiare le dinamiche fra i personaggi della casa.

Tutto è cambiato con le rivelazioni di Fabrizio Corona che hanno spinto Signorini a dimettersi da Mediaset e a smentire in modo netto l’accusa di aver creato un “sistema” proprio intorno al Grande Fratello Vip. Mentre lo scontro a distanza con Corona continua, seguito da nuove rivelazioni di Antonio Medugno, i vertici di Mediaset hanno scelto di non fermare il reality, ma di affidarlo a Ilary Blasi.

La conduttrice ha un legame molto forte con la trasmissione, che ha condotto per diverso tempo, e avrebbe accettato subito questo compito. Il suo obiettivo? Rendere l’edizione memorabile. A cambiare saranno diversi aspetti, prima di tutto la durata. Come svelato da Mediaset in una nota infatti i concorrenti resteranno nella casa “appena” 100 giorni per una durata complessiva di sei settimane.

“La prossima edizione del reality sarà rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane – si legge -. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto della sua identità”.

Fra le ipotesi anche quella di una possibile divisione in due delle puntate. Un’idea che potrebbe portare nuovi ascolti e un forte interesse verso il reality. Ilary Blasi e la sua squadra infatti avrebbero pensato di dividere in due sezioni ogni puntata. Con una prima parte dedicata alle dinamiche interne della casa e alle storie dei concorrenti, e una seconda parte con protagonisti i parenti e gli amici dei vip impegnati a discutere su quanto accaduto insieme ad esperti del reality. Le due sezioni si distinguerebbero anche per la presenza di diversi opinionisti.