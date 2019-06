editato in: da

Che fine ha fatto Marco Columbro? Conduttore amatissimo e star di numerose fiction tv, lo showman da qualche tempo è scomparso dal piccolo schermo.

Classe 1950, originario di Viareggio, Columbro è arrivato al successo nella seconda metà degli anni Settanta, partendo dal teatro per arrivare alla tv. Per anni è stato uno dei volti di punta di Mediaset, realizzando programmi molto seguiti dal pubblico come Tra Moglie e Marito, Buona Domenica e Paperissima, quest’ultimo in coppia con Lorella Cuccarini, con cui per anni ha avuto un legame artistico fortissimo. Fra i suoi successi anche Caro Maestro, serie tv molto famosa degli anni Novanta.

Vincitore di ben 13 Telegatti e star televisiva, a partire dagli anni Duemila, Marco Columbro ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita.“Quell’anno ha sancito la fine della mia carriera televisiva – ha raccontato qualche tempo fa al settimanale Spy -, che è continuata in teatro e con le televendite […] Forse è cambiato il modo di lavorare […] I tempi con Lorella Cuccarini purtroppo non torneranno”.

Negli ultimi anni l’ex presentatore si è dedicato ad altri progetti, lontano dal piccolo schermo. Oggi lavora a teatro e si occupa di televendite, nel tempo ha sviluppato un interesse particolare per gli Ufo. L’ultima apparizione in tv di Marco Columbro risale a qualche anno fa quando, ospite di Mattino Cinque, aveva parlato di dischi volanti ed extraterrestri.

“Io credo che un vero alieno non ha bisogno di strumenti tecnologici, può venire da noi in modo astrale – aveva spiegato nello studio di Federica Panicucci, discutendo con Cecchi Paone e l’ufologo Roberto Pinotti – noi non siamo gli unici ad abitare in questo condominio, la nostra galassia. Dopo il primo avvistamento negli anni 90 a New York ho fatto un po’ di ricerche e ho scoperto che non sono l’unico a crederlo. Anche Papa Francesco l’ha ammesso dichiarando che Gesù sia un alieno”.