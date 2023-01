“Isola dei Famosi 2023”: conduttrice, opinionisti, concorrenti, dove e quando vederlo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 promette scintille sotto ogni aspetto. Manca ancora qualche mese alla data di partenza, ma già fremiamo per le indiscrezioni sugli opinionisti e sui concorrenti. Cosa sappiamo finora: dalla conduttrice al cast, così come la data di inizio e dove vederlo in televisione.

Isola dei Famosi 2023, la conduttrice

Tra gli show più amati – è indubbio – troviamo proprio l’Isola dei Famosi, giunto ormai alla sua 17esima edizione. La padrona di casa è ovviamente Ilary Blasi, alla sua terza conduzione: è infatti alla guida del reality show dal 2021. Per la Blasi, si tratta di un ritorno in televisione, dal momento in cui ha preso una pausa dopo la separazione da Francesco Totti.

Isola dei Famosi 2023, i concorrenti

Nel mese di ottobre 2022 sono iniziati ufficialmente i casting dell’Isola dei Famosi 2023, e naturalmente al momento sono circolate diverse indiscrezioni, ma nulla di ufficiale. Sono stati però fatti vari nomi: in ogni caso, gli autori del programma vogliono assolutamente puntare sulle storie da raccontare e sulle coppie, grande novità dell’edizione del 2022.

Uno dei nomi è quello di Dayane Mello, così come di Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, o ancora Samantha De Grenet con il figlio Brando. Un’altra coppia padre-figlio potrebbe essere quella dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo insieme a Samuele. Direttamente dal GF Vip 7, invece, potrebbero arrivare Gegia e Mehmet. Potrebbero anche esserci Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri (da Uomini e Donne), così come Marco Mazzoli e Paolo Noise dallo Zoo di 105.

Isola dei Famosi 2023, l’inviato

C’è un grande mistero, per il momento, sull’inviato dell’Isola dei Famosi 2023: come per il cast, parliamo ancora di indiscrezioni. Secondo quanto anticipato, tuttavia, sono due i nomi che potrebbero sostituire Alvin: Paolo Ciavarro o Can Yaman. Quest’ultimo in particolare avrebbe attirato l’attenzione di Ilary Blasi. Sarebbe in effetti un bel colpo, anche perché Yaman potrebbe dare prova delle sue abilità durante le sfide, in modo tale da sostenere e aiutare i naufraghi a ottenere le ricompense. Ma, almeno per il momento, nulla è ancora certo.

Isola dei Famosi 2023, gli opinionisti

Dopo diverse indiscrezioni sugli opinionisti – si è parlato anche di Alvin, che nel 2022 è stato un inviato d’eccezione – alla fine sembrerebbe proprio che in studio, insieme alla Blasi e in sostituzione di Nicola Savino (approdato ormai a Tv8), ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. L’anteprima, condivisa da TvBlog, renderebbe così felice i tanti fan affezionati del conduttore storico, vittima di una fake news.

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2023

L’appuntamento è sempre su Canale 5, mentre l’orario di inizio dell’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe essere alle 21.20. Non sono previsti cambiamenti in merito alla programmazione, ormai fissa (e vincente) da diversi anni.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023

La data di inizio dell’Isola dei Famosi 2023 è fissata per il 10 aprile (il 3 aprile è prevista la finale del Grande Fratello): secondo le prime informazioni condivise da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, dovrebbe durare circa dieci settimane. Al solito, il GF Vip lascerà il posto all’Isola, così da continuare a offrire uno dei contenuti di punta di Mediaset, ovvero i reality show. La finale dell’Isola dovrebbe andare in onda il 12 giugno, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.