Ilary Blasi, la scelta che mette in discussione tutto. Interviene Silvia Toffanin

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

La carriera di Ilary Blasi, per il momento, è in stand-by. Dopo la separazione da Francesco Totti, ha puntato tutto su se stessa e su un nuovo metodo di comunicazione: è presente sui social, condivide molti più scatti, non si è mai mostrata debole o fragile e ha cercato di mantenere un atteggiamento fiero e orgoglioso del suo percorso. Ma sarà ancora all’Isola dei Famosi? La rivedremo in televisione, o si prenderà una pausa a favore dell’università? Una persona – Silvia Toffanin – è intervenuta a riguardo.

Isola dei Famosi, la decisione di Ilary Blasi

Si è tanto chiacchierato della presidenza di Ilary Blasi a Verissimo, della possibilità che raccontasse la sua verità in televisione. Ma, alla fine, a rompere il silenzio è stato solo Francesco Totti. Quel che traspare, invece, è che la Blasi non vuole in alcun modo insistere e vuole prendersi una pausa dal piccolo schermo. Non vale lo stesso per Instagram, dove invece è più attiva che mai.

Dalla fine dell’Isola dei Famosi, la Blasi non è più tornata in televisione. Ma c’è di più. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi: Ilary aveva in mente di prendersi un anno di pausa. Non avrebbe voluto neppure prendere le redini dell’Isola, reality show che ormai sapientemente conduce da anni, dimostrandosi una padrona di casa autentica e tagliente. Era pronta a dire “no” al suo ritorno, a mettersi in discussione. Ma qualcosa – o meglio, qualcuno – le ha fatto cambiare idea.

Isola, il sostegno di Silvia Toffanin a Ilary Blasi

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

Il supporto di Silvia Toffanin è stato fondamentale per la Blasi, che è sempre stata al suo fianco. Le ex letterine di Passaparola hanno stretto un’amicizia salda, che ha resistito al tempo e alla lontananza. Nonostante il forte desiderio di Ilary di voler prendersi una sorta di anno sabbatico, alla fine tornerà al lavoro: l’Isola la aspetta e, come da palinsesto Mediaset, prenderà il posto del GF Vip, una volta finito.

Isola, iniziati i provini per il cast: chi potrebbe affiancare Ilary Blasi

Secondo quanto riportato da Oggi, sono iniziati anche i primi provini per il cast. C’è ovviamente il riserbo sugli inviati e gli opinionisti: al momento non si conoscono molti dettagli sulla nuova edizione, e dovremo attendere mesi prima di poter seguire le indiscrezioni.

C’è chi vorrebbe sicuramente Alvin nei panni di inviato: in coppia con la Blasi, il duo ha funzionato, rendendo più “frizzanti” gli sketch in televisione. Uno dei nomi meno probabili è quello di Nicola Savino, essendosi spostato da Mediaset a TV8.

Il gesto di Silvia Toffanin, in ogni caso, è stato “salvifico”: a questo punto, Mediaset avrebbe dovuto pensare a un altro conduttore o conduttrice. Invece, il volto dell’Isola rimane, e la Blasi tornerà ancora una volta, portando la sua grinta in studio.