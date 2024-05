Novità per Ilary Blasi: “Alla guida della nuova edizione de La Talpa”

Aria di novità per Ilary Blasi alla quale, dopo la conduzione di Battiti Live, si vocifera verrà affidata anche quella del reality La Talpa finalmente pronto a tornare in TV

Fonte: IPA Ilary Blasi verso la conduzione de La Talpa

È sempre più vicino il ritorno in TV di Ilary Blasi. Dopo la conferma alla conduzione di Battiti Live – al posto di Elisabetta Gregoraci – per l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi sembra giunto il momento di approdare alla conduzione di un altro celebre reality. Come riporta un retroscena di TvBlog, nel futuro della Blasi c’è la nuova edizione de La Talpa che finalmente, dopo annunci e rinvii, dovrebbe tornare effettivamente sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva.

L’ipotesi Ilary Blasi alla conduzione de La Talpa

TVBlog lo ha definito “uno dei format più discussi e più amati dal mondo del web” e in effetti è proprio così. La Talpa ha tenuto compagnia ai telespettatori fino al 2008, un reality dal meccanismo tanto semplice quanto accattivante: un gruppo di persone deve collaborare per superare alcune difficili prove, ma un concorrente ingaggiato dalla produzione ha il compito di sabotarlo. È da qualche anno ormai che Mediaset annuncia il ritorno de La Talpa nei palinsesti televisivi, ma finora non ve ne è stata alcuna traccia.

Il retroscena di TVBlog, però, sembra confermare che vi sia del vero. La Talpa dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva (nel 2025) come già si era vociferato e alla conduzione dovrebbe esserci proprio lei, Ilary Blasi, di recente interpellata in merito agli ascolti deludenti dell’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria.

“Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei Famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria. Ilary Blasi prima però tornerà su Canale 5 alla conduzione di Battiti Live, il programma musicale che quest’anno ha guadagnato la promozione sulla prestigiosa rete ammiraglia del gruppo Mediaset”, si legge.

Dopo la conferma di Battiti Live – “primo step di un ritorno in grande stile” – la Blasi dovrebbe tornare al suo primo amore, quello per i reality che hanno contribuito a renderla una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, con il suo modo di fare pungente e un po’ “caciarone”, come lei stessa lo definirebbe, che guida i telespettatori ma al contempo li diverte in tante ore di diretta.

Cosa sappiamo della nuova edizione de La Talpa

Oltre al presunto ritorno nei palinsesti televisivi di Mediaset, ben poco si conosce della nuova ipotetica edizione de La Talpa. Il portale ha anticipato che “torna in video con tante novità, che sono però ancora allo studio (…). Ma c’è ancora tempo per imboccare la strada definitiva”.

Sembra quasi del tutto certo che La Talpa non tornerà in onda il prossimo autunno – come si era detto per la scorsa stagione, nel 2023 -, piuttosto all’inizio del 2025. Altra conferma, ancora non ufficiale, sarebbe il passaggio del reality da Italia 1 a Canale 5, dunque una bella promozione per un programma che sembrava del tutto sparito e sta faticando a tornare in corsa.

Ilary Blasi e il destino dell’Isola dei Famosi

Tra i vari rumors circolati negli ultimi giorni, ce n’è stato uno che ha fatto drizzare le antenne ai telespettatori: quello del possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Quello studio è stato la sua casa per anni, dopo un lungo rodaggio al Grande Fratello VIP passato poi nelle mani di Alfonso Signorini. Indimenticabili i siparietti con Alvin – con lei a Battiti Live – ma anche quelli con gli opinionisti, inclusa la stessa Vladimir Luxuria al centro delle critiche per un’edizione dell’Isola a dir poco sfortunata e deludente.

Proprio per tale ragione era balzato nuovamente fuori il nome della Blasi. Un modo per risollevare le sorti di un programma di punta, sempre secondo un retroscena di TVBlog. I vertici Mediaset potrebbero fare un passo indietro e ripristinare il cast precedente – quindi con Ilary alla conduzione -, mentre la produzione Banijay “complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’Isola dei Famosi per i prossimi anni. (…) Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi”.