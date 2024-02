Stando alle ultime indiscrezioni, il Grande Fratello si dovrebbe fermare per un anno lasciando il posto al reality La Talpa, che non va in onda dal 2008

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Definire la programmazione del Grande Fratello “ballerina” sarebbe un eufemismo, visti i continui cambi e spostamenti che questa edizione ha vissuto. Un’edizione che, a dirla tutta, ha anche attirato numerose critiche e per diverse ragioni, soprattutto per via del rinnovato cast “ibrido” e di dinamiche che sembrano sfuggite di mano agli autori, certamente poco gradite al pubblico. Tutti questi elementi, insieme, avvalorano l’indiscrezione sul possibile stop del reality show condotto da Alfonso Signorini che, stando alle parole del giornalista Gabriele Parpiglia, avrebbe già un sostituto.

Grande Fratello si ferma per un anno, l’indiscrezione

Nel nuovo appuntamento in diretta live con Casa SDL, il giornalista Gabriele Parpiglia ha affermato con certezza che il Grande Fratello si fermerà per un anno. Una voce che, in verità, era già nota a chi mastica un po’ di gossip televisivo e che almeno per il momento non ha trovato conferme né smentite da parte della produzione del reality show.

L’edizione di quest’anno, che avrebbe dovuto essere “di rottura” rispetto al passato evitando certe dinamiche malsane che il pubblico non digerisce affatto, non ha avuto i risultati sperati. Non mancano i telespettatori, certo, ma restano comunque episodi e personaggi che sono tutt’altro che di buon esempio. Il reality non ha più quella leggerezza che ci si aspetterebbe da un programma di questo tipo e dà l’impressione di puntare sui cavalli sbagliati, gonfiando a dismisura eventi e circostanze che andrebbero, invece, redarguiti e arginati.

Secondo quanto affermato da Parpiglia “La Talpa torna ufficialmente a settembre” e “Non sono più dei rumor adesso”. E ancora: “Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello“. La Talpa avrebbe dovuto avere uno spazio tra questo Grande Fratello e la prossima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, stando ad alcune precedenti indiscrezioni prontamente smentite dalla programmazione di Mediaset. Che, nel caso del Grande Fratello, potremmo definire a dir poco “ballerina”.

Come cambia la programmazione del Grande Fratello

A proposito di programmazione, se è vero che – a quanto pare – dal prossimo settembre non ne sentiremo parlare per un po’, d’altro canto l’attuale edizione è ancora in ballo e la finale è ancora lontana. In questi cinque mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato “vittima” di continui spostamenti, doppi appuntamenti tornati single, messe in onda che hanno confuso i telespettatori.

Adesso arriva l’ennesima, secondo un retroscena di TvBlog. Di recente è tornato il doppio appuntamento settimanale, con la decisione di posizionare quest’ultimo al mercoledì sera, almeno in attesa che finisca Ciao Darwin, che si conclude il 23 febbraio. A questo punto il Grande Fratello sarebbe dovuto tornare alla sua serata del venerdì ma, a quanto pare, Mediaset sta pensando a un nuovo cambio di programmazione per evitare la concorrenza agguerrita di The Voice Senior. La strategia sarebbe piazzare “contro” la Clerici le puntate di Terra Amara, soap opera turca di enorme successo che ha un pubblico mediamente affine a quello del talent canoro.

Come nel caso dello stop e della messa in onda de La Talpa, ancora non sono arrivate conferme ufficiali né smentite da parte della rete. Non ci resta che attendere.