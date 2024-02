Fonte: IPA Alfonso Signorini

L’edizione 2023 del Grande Fratello potrebbe essere una delle più lunghe della storia del famoso reality show. Infatti la stagione attuale della trasmissione televisiva è comincia a settembre e, grazie a dei prolungamenti successivi, potrebbe finire addirittura ad aprile, secondo i rumors. Anche il giorno di messa in onda della prima serata del reality show ha subito, nel corso dei mesi, dei cambiamenti. Dal classico lunedì iniziale, si è passati, in seguito, al doppio appuntamento settimanale. Il Grande Fratello è andato in onda, infatti, a lungo, sia il lunedì che il venerdì per molto tempo, per poi passare, nel mese di dicembre alla prima serata del sabato sera.

Con il nuovo anno, il reality show di Mediaset è tornato al suo abituale appuntamento del primo giorno della settimana. Ma, adesso, i telespettatori dovranno abituarsi a un nuovo incontro settimanale. Infatti il Grande Fratello torna a raddoppiare le dirette serali, ma in un giorno davvero inedito.

Grande Fratello, in onda lunedì e mercoledì sera

Il Grande Fratello riserva ai telespettatori, in ogni puntata, delle forti emozioni. Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono, ormai, le due regine della casa, a capo di due fazioni distinte di concorrenti. L’attrice e l’ex protagonista di Tempation Island sono, spesso, al centro di diversi confronti diretti. Ma anche Massimiliano Varrese è spesso sotto attacco e non riesce a costruire un giusto feeling con l’ex protagonista di Vivere. Nell’ultima puntata serale del reality show, le emozioni sono state, davvero, tantissime, visto anche il recente malore di Giuseppe Garibaldi.

Il gieffino calabrese, infatti, nel corso della serata del venerdì era svenuto in diretta televisiva e portato in ambulanza in ospedale. Ma, adesso, il concorrente ha fatto rientro nella casa più spiata d’Italia ed è stato scelto, insieme a Paolo Masella, per svelare ai coinquilini un comunicato davvero speciale.

Infatti, la produzione del programma televisivo, ha reso noto ai diversi gieffini che l’appuntamento serale del reality show raddoppierà a breve: “Cari inquilini, sentite una certa nostalgia della doppia puntata settimanale? Non temete! Dalla prossima settimana torniamo in versione ‘extralarge’. Appuntamento con il GF lunedì e mercoledì…e non finisce qui”. Il Grande Fratello, quindi, ha fatto sapere che, da lunedì in poi, sarà in onda anche il mercoledì, lasciando il mistero su un possibile altro momento di messa in onda.

Grande Fratello, la puntata proprio a San Valentino

Come ogni anno, al Grande Fratello 2023, anche l’amore è centrale nelle trame del reality show. Paolo Masella e Letizia Pretis si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e si sono innamorati. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, invece, hanno cominciato una relazione nei primi mesi di permanenza nella casa, poi conclusa in malo modo. Ma centrale nelle trame del reality show è, prima di tutto, il complicato rapporto che lega Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due ex fidanzati, usciti separati da Temptation Island, sembrano aver ritrovato la loro complicità, proprio dentro la casa del Grande Fratello.

Adesso, grazie al raddoppio settimanale, il reality show di Mediaset andrà in onda proprio nella serata di San Valentino, la festa degli innamorati. Sarà l’occasione per far dichiarare definitivamente i due ex fidanzati?