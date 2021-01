Can Yaman sarà il protagonista della serie tv “Le fate ignoranti”

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman potrebbe prendere parte alla serie tv Le fate ignoranti. Si tratta dell’adattamento televisivo del celebre film di Ferzan Ozpetek, regista turco e amico dell’attore che ha diretto di recente in uno spot con Claudia Gerini. Nel maggio del 2019, Fox Networks Group Italy aveva annunciato, come riportato dall’Ansa, il progetto di una serie tv ispirata al lungometraggio di Ozpetek.

Ciak Magazine ha confermato che le riprese starebbero per iniziare e alla regia della serie tv tratta da Le Fate Ignoranti ci sarà proprio Ferzan. Il cineasta avrebbe anche scelto il cast e il protagonista sarebbe Can Yaman. Per ora non c’è l’ufficialità, ma dopo lo spot con Claudia Gerini, Ozpetek avrebbe deciso di collaborare ancora con il divo turco.

Reduce dal successo di Daydreamer – le ali del sogno, Can si prepara a partecipare a numerosi progetti importanti. Il primo è senza dubbio il remake di Sandokan in cui reciterà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi, che vestirà i panni del cattivo. Secondo alcune indiscrezioni nella serie tv ci sarà anche Alessandra Mastronardi. L’attrice, attualmente impegnata con una fiction dedicata a Carla Fracci, sarebbe pronta a interpretare Marianna, la Perla di Labuan e grande amore di Sandokan.

Non solo la carriera, anche l’amore sembra procedere a gonfie vele per Yaman che avrebbe iniziato una love story con Diletta Leotta. I due erano stati paparazzati qualche settimana fa insieme in un hotel di Roma dal settimanale Chi, che di recente ha intercettato la coppia in un locale, fra sorrisi e sguardi complici. Can non ha mai voluto parlare della sua vita privata che ha sempre difeso dall’invasione del gossip. Di certo sembra sfumato il sogno di tanti fan di vederlo accanto a Demet Özdemir, sua collega in Daydreamer – le ali del sogno.

Le fate ignoranti è uno dei film più noti e amati di Ozpetek. La protagonista è Antonia, una donna che, affranta per la perdita del marito, scopre l’esistenza di una vita parallela dell’uomo e un amante, Michele, che la porterà a conoscere un mondo diverso, lontano dal perbenismo.