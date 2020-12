Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci: la prima foto su Instagram

editato in: da

Il successo televisivo di Alessandra Mastronardi non si ferma: come rivelato poco fa su Instagram, sarà la bravissima attrice italiana a vestire i panni di Carla Fracci, nel film che presto arriverà sui nostri schermi. Le tante indiscrezioni che circolavano ormai da giorni trovano così conferma.

L’annuncio di un film dedicato alla celebre ballerina Carla Fracci aveva suscitato immediatamente la curiosità del pubblico: a chi poteva mai essere affidato un ruolo così delicato e di grande spicco? Il nome di Alessandra Mastronardi è stato uno dei primi a far capolino sul web, ma per diverso tempo questa voce non ha trovato alcun riscontro ufficiale. Fin quando, nelle scorse ore, la stessa attrice ha condiviso una foto che sembra spazzare via ogni dubbio.

Tra le sue storie di Instagram, la Mastronardi ha pubblicato uno scatto che la ritrae assieme a Valentina Romani mentre, con le scarpette da ballo, si esercitano alla sbarra. Probabilmente le due attrici si stanno preparando per le riprese del nuovo film targato Rai, dove entrambe avranno un ruolo di primo piano. Tuttavia, al momento non ci sono ulteriori dettagli: per i più curiosi, non resta che attendere.

Alessandra Mastronardi è reduce dal successo della terza stagione de L’Allieva, che si è conclusa poco più di un mese fa ottenendo grandissimi riscontri tra il pubblico. Da tempo si sapeva che questa sarebbe stata l’ultima volta che l’attrice avrebbe vestito i panni del medico legale Alice Allevi: sia la Mastronardi che il suo compagno di set Lino Guanciale avevano più volte spiegato che la terza stagione avrebbe segnato il loro addio alla fiction. E sebbene alcune indiscrezioni parlino di un possibile ripensamento da parte di Alessandra, è pur vero che quest’ultima è già impegnata in numerosi altri progetti.

Solo pochi giorni fa ha fatto ritorno da Budapest, dove ha girato le riprese per il film Netflix intitolato L’insostenibile peso di un grande talento – la vedremo accanto alla star hollywoodiana Nicolas Cage. Ora si starebbe preparando per interpretare Carla Fracci, una delle più grandi ballerine del ‘900 a livello internazionale. Assieme alla Mastronardi potrebbe esserci la giovane Valentina Romani, che lavora già da alcuni anni in televisione; la ricordiamo ne La Porta Rossa e nella recente miniserie tv di successo Mare Fuori.