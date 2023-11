Tornano I Cesaroni? Forse. Dopo l’apertura di Claudio Amendola a Verissimo, i tanti fan della fiction tv hanno iniziato a sognare. Diversamente da Alessandra Mastronardi, che nella serie interpretava Eva Cudicini, e che è stata categorica in merito a una sua possibile partecipazione ai nuovi episodi. L’attrice, che si è appena sposata, sta riscuotendo un grande successo in Germania e guarda avanti, certa che un passo indietro non potrebbe giovare alla sua carriera.

Le parole di Alessandra Mastronardi su I Cesaroni

“Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni“, ha raccontato Alessandra Mastronardi in una sua intervista a Corriere della Sera, pubblicata in occasione del debutto della nuova serie tedesca che la vede protagonista, “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella”. Ed, effettivamente, così è stato. La sua carriera ha letteralmente spiccato il volo e le ha permesso di partecipare a diverse produzioni internazionali. Nel 2019, è stata la madrina del Festival del Cinema di Venezia.

L’attrice ha inoltre ammesso di non aver intenzione di seguire l’eventuale nuova serie in tv: “E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast”. Insomma, Eva Cudicini non ci sarà. Non è nemmeno certo il ritorno della fiction, per la quale invece si era detto ottimista Claudio Amendola (Giulio Cesaroni), che aveva fatto sperare in un’imminente reunion che non ha ancora trovato conferma. Per ora, quindi, rimane solo un sogno.

Cosa aveva detto Claudio Amendola a Verissimo

La vita e la carriera sono andate avanti per tutti. Anche per Claudio Amendola, volto del protagonista Giulio Cesaroni, prossimo all’esperienza in giuria a Io Canto Generation. In occasione della presentazione del nuovo show condotto da Gerry Scotti, l’attore era stato ospite di Silvia Toffanin dove non aveva escluso la possibilità di un ritorno della storica serie di Publispei: “Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”.

Le sue parole avevano immediatamente attirato l’attenzione della produttrice Verdiana Bixio, che era voluta intervenire immediatamente per non spegnere le speranze del pubblico: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta”, aveva spiegato a DavideMaggio, “La nostra mission è emozionare il pubblico, con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”.

Di certo, la conferma appare lontanissima. Nessuno degli altri attori si è sbilanciato in merito a quest’eventualità, se facciamo eccezione per Alessandra Mastronardi che ha risposto a una domanda diretta. Claudio Amendola è inoltre tra gli attori ad aver partecipato a tutte le serie, fino all’ultima in cui lo scenario era completamente cambiato. L’interprete di Eva Cudicini aveva invece lasciato la serie molto prima, comparendo per pochi episodi nella quinta serie in cui aveva provato a riconquistare il suo grande amore Marco, interpretato da Matteo Branciamore.