I Cesaroni stanno tornando. O meglio, questo è quello che ci ha fatto credere Claudio Amendola a Verissimo. L’attore romano, prossimo al ritorno in tv nelle vesti di giurato di Io Canto Generation, è stato gradito ospite di Silvia Toffanin per parlare del suo nuovo impegno, lasciandosi scappare qualcosa in più sulla serie cult dei primi anni 2000. La famiglia della Garbatella sarebbe quindi sul punto di ritrovare il suo pubblico, almeno stando alle sue parole, ma non si sa quando né sotto quale formula.

Tornano I Cesaroni, ma solo su Netflix

I fan ci sperano da moltissimo tempo. Da un lato perché il racconto della sesta stagione si è troncato di netto ed è rimasto aperto, dall’altro perché si spera in un ritorno alle origini – con la voce narrante di Mimmo, per capirci – dimenticando il brusco rinnovamento che aveva disorientato il pubblico della serie che non si era ritrovato negli ultimi episodi in cui tutto era cambiato.

“Belli i Cesaroni, eh?”, ha detto Claudio Amendola a Verissimo, lasciandosi scappare un sorriso eloquente che ha fatto capire molto più di quello che avrebbe voluto rivelare. Un’indiscrezione che arriva del tutto a sorpresa perché da molto tempo non si parlava di un ritorno in video de I Cesaroni, che oggi vediamo su tutte le piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video e Mediaset InfinitY) e con l’offerta al completo, fino all’ultima puntata.

Sfumato da tempo anche lo spin off su Marco (Matteo Branciamore) ed Eva (Alessandra Mastronardi), che hanno intrapreso strade completamente diverse, mentre è rimasta debolmente in piedi l’ipotesi di un film che potesse finalmente chiudere il cerchio. Nell’ultima puntata della serie, abbiamo visto Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) rivelare a Nina (Margherita Vicario) di essere il suo padre naturale, mentre sua madre Sofia (Christiane Filangieri) veniva portata in sala operatoria per un trapianto di cuore. Dopo questo, il silenzio più totale.

Fonte: Ansa

La chiusura per ascolti bassi

Il corso de I Cesaroni è stato tutt’altro che altalenante, anche se nelle ultime stagioni aveva perso parecchio pubblico. Nell’ultima serie in particolare, in cui era cambiato praticamente tutto e persino la sigla storica, che era stata proposta con un altro arrangiamento. Rivoluzionato anche il cast fisso, che aveva perso Ezio Masetti – interpretato da Max Tortora – oltre a Elena Sofia Ricci che non aveva più vestito i panni della protagonista Lucia Liguori.

Cambiata anche la voce narrante, non più affidata a Mimmo Cesaroni (Federico Russo), ma assegnata di volta in volta ai protagonisti dei vari episodi. Si è modificata persino la storia, con Giulio Cesaroni innamorato di un’altra donna, misteriosa e che arrivava dal passato, mentre non c’è traccia di Eva – volata negli Stati Uniti dopo l’ennesimo fallimento della sua storia con Marco – e nemmeno del sedicente giovane musicista, che si è rifatto una vita con Maya (Nina Torresi).

Il brusco cambio di rotta non piacque però al pubblico, che si era sentito privato di molti degli elementi rassicuranti della serie. Era rimasta comunque la grande casa di famiglia, punto di ritrovo di tutti i Cesaroni, dei vicini e dei tanti amici, e la bottiglieria, centro nevralgico della Garbatella. Tutto questo potrebbe presto tornare o, perlomeno, questo ha promesso Claudio Amendola.

Le dichiarazioni di Verdiana Bixio

Visto il clamore suscitato dall’indiscrezione di Claudio Amendola, la Presidente di Publispei Verdiana Bixio ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla possibilità di un ritorno in video della celebre serie ambientata alla Garbatella. Lo ha fatto sulle colonne del portale Davide Maggio, a cui ha rilasciato la prima dichiarazione dopo il non vedo non sento non parlo dell’ex protagonista della fiction.

“Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà”.