Giorgia Guglielman, chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola

Fonte: IPA Claudio Amendola

Un nuovo amore per Claudio Amendola, dopo la fine della storia con Francesca Neri. Il suo nome è Giorgia Guglielman e i due sono stati immortalati dal settimanale Oggi, che ne ha pubblicato alcune foto.

Chi è Giorgia Guglielman

È trascorso più di un anno dalla separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Una notizia che ha colpito duramente i fan, ora chiamati a vedere i due impegnati in nuove relazioni. Pubblicate alcune foto scattate sul set de Il Patriarca 2, fiction che sembrava destinata alla cancellazione e che è invece in fase di lavorazione per una nuova stagione.

Claudio Amendola e Giorgia Guglielman pare abbiano tentato d’essere cauti, celando la complicità esistente. I fotografi sono però stati in grado di immortalare un loro bacio. In questo modo la relazione è stata di fatto resa ufficiale.

Non sappiamo da quanto tempo i due si stiano frequentando, ma pare che la scintilla sia scattata proprio sul set. Anche lei fa infatti parte del mondo dello spettacolo. Non si tratta però di un’attrice, bensì di una costumista. Si legge sul settimanale come tra i colleghi il tutto fosse ampiamente noto, “da più di un anno e mezzo”. Non una storia recente, dunque, ma nata durante le riprese della prima stagione, si presuppone.

Lo scorso 16 febbraio Claudio Amendola ha compiuto 61 anni ma il suo fascino è ancora innegabile. Lo dimostrerebbe il fatto d’aver conquistato una donna ben più giovane. Giorgia Guglielman avrebbe infatti 45-46 anni, dunque 15 in meno dell’attore.

Nuovi amori

Saltati gli argini della tutela della privacy per Claudio Amendola e Giorgia Guglielman. Si sono mostrati dinanzi ai fotografi, intenti a scambiarsi un bacio. Il tutto sul set de Il Patriarca 2, allestito a Fregene.

Giunti sul set con auto differenti, si sono scambiati un tenero bacio in pubblico. Trascorso 1 anno e mezzo, circa, dalla fine ufficiale della storia con Francesca Neri, oggi l’attore sarebbe più sereno nel vivere un’altra relazione, senza riserve. Ciò è quanto riportano fonti vicine allo stesso Amendola. Tutto si legherebbe al fatto che ora l’ex moglie stia vivendo allo scoperto il suo amore con il manager Silvano Loia.

Francesca Neri e Silvano Loia

A svelare il nuovo amore di Francesca Neri è stato il settimanale Chi lo scorso febbraio. La coppia è stata avvistata a Firenze, dove ha trascorso un fine settimana romantico in occasione del compleanno di lei.

Anche in quel caso c’è stato un bacio dinanzi alle fotocamere dei paparazzi. Neri, come Amendola, ha scelto una persona lontana dal mondo attoriale, per quanto vicina in qualche modo a quello dello spettacolo. Loia è un procurement manager di Rai Way Spa. È il responsabile acquisti dell’azienda che possiede la rete di diffusione del segnale Rai, e la gestisce.