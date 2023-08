Dietrofront, il “Patriarca 2” si farà: tutti i progetti di Claudio Amendola

Fonte: IPA I nuovi progetti di Claudio Amencola

A sorpresa Claudio Amendola annuncia l’arrivo ufficiale in televisione de Il Patriarca 2. La fiction sembrava ormai defunta, dato l’annuncio di cancellazione dello scorso maggio, eppure sembra che la storia avrà un seguito, per la gioia dei fan.

È morto il Patriarca, evviva il Patriarca

La prima stagione de Il Patriarca è andata in onda dal 14 aprile al 19 maggio, lasciando i fan in attesa di un seguito, ma soprattutto della notizia della conferma da parte di Mediaset del progetto. Ecco giungere, invece, la devastante notizia data dall’attore Raniero Monaco Lapio, che nella fiction ha interpretato il ruolo di Mario Rizzi.

Un vero colpo a sorpresa, considerando anche le parole dello sceneggiatore Mizio Curcio. Questi aveva infatti rivelato come fosse già stata scritta la seconda stagione, in attesa di dare il via alle riprese in tempi brevi. Qual era, dunque, la motivazione della cancellazione? Neanche Lapio ha saputo dare una spiegazione, dicendosi molto deluso, anche perché aveva già letto il nuovo script e lo trovava promettente: “Prendevamo altre direzioni rispetto alla versione spagnola”.

Meno di tre mesi dopo invece, con Mediaset che sta modificando radicalmente il proprio palinsesto, ecco la notizia della rinascita. Non è giunta da canali ufficiali, ancora una volta, bensì da un membro del cast, ma che membro. È stato infatti Claudio Amendola a parlarne, inserendo con grande serenità il tema in un discorso più ampio.

È apparso sul profilo Instagram del suo ristorante romano, scusandosi con i fan per non essere stato così presente come al solito: “Sto preparando Il Patriarca 2. Ho avuto un po’ da fare”.

Il Patriarca 2 si farà e la seconda stagione potrebbe essere anche l’ultima. Un discorso che non ha nulla a che vedere con la precedente cancellazione. Sappiamo infatti che alla base di questa storia c’è una serie TV spagnola, che si compone proprio di due parti. Anche in Italia, quindi, si potrebbe optare per tale soluzione, considerando anche il rischio già corso di non concludere la narrazione di questa vicenda.

Piccolo riassunto della trama per chi non la conoscesse. Il protagonista è Nemo Bandera (Claudio Amendola), ricco imprenditore che negli anni si è costruito un impero anche come narcotrafficante. Vive e domina in Puglia, dov’è a capo della Deep Sea. Tutto cambia, però, quando gli viene diagnosticato l’Alzheimer. Inizia a sentire il tempo scorrere veloce, pur non avendo ancora 60 anni, e inizia una lunga fase decisionale per decretare il suo erede. In ballo ci sono i figli Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini). Sono il frutto del matrimonio con Serena (Antonia Liskova), scelta logica ma non pienamente d’amore. Il suo cuore è stato infatti per un’altra donna, madre della sua vera primogenita, Lara (Neva Leoni), tenuta segreta. Il loro rapporto è a dir poco ostile ma, pur non volendo, la giovane si ritroverà invischiata nei giochi di potere del padre.

Come detto, però, questo non è l’unico progetto all’orizzonte per Claudio Amendola. Nel video di cui sopra parla infatti di Cassamortari 2, che sarebbe il suo quarto film da regista. La prima pellicola è uscita nel 2022, con Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone e non solo nel cast. Come se non bastasse, a ottobre potrebbe esserci un progetto, non meglio identificato, con Gerry Scotti su Canale 5. Un periodo molto intenso e tra fine 2023 e primi sei mesi del 2024 potremmo vederne i frutti.