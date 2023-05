Claudio Amendola, nuovo amore dopo l’addio a Francesca Neri (più giovane di 15 anni)

Claudio Amendola ha un nuovo amore? Potrebbe darsi. L’attore romano, reduce dalla messa in onda della fiction Il Patriarca, sta provando a voltare pagina dopo il divorzio inaspettato da Francesca Neri, dalla quale ha avuto un figlio, Rocco. Un percorso di certo non facile, per lui, che avrebbe voluto invecchiare con sua moglie e passare con lei il resto della sua vita. A distanza di pochi mesi dall’annuncio, con voci che però si erano rincorse già nell’estate 2022, l’ex Giulio de I Cesaroni sembra pronto però per riaprire il suo cuore a nuovi (e positivi) sentimenti.

Chi è il nuovo amore di Claudio Amendola

Di lei si sa pochissimo, ma dalle foto comparse sulle pagine di Diva e Donna sembra proprio che Claudio Amendola abbia trovato una nuova anima gemella. Lei si chiama Giorgia, è più giovane di lui di 15 anni e fa la costumista. Stando alle indiscrezioni rilasciate dal settimanale, poi, i due starebbero insieme già da ottobre 2022 ma – per ragioni di privacy – avrebbero deciso di mantenere segreta la relazione. Pare inoltre che condividano lo stesso tetto da un po’ di tempo.

Nessuna informazione, inoltre, è trapelata sul loro primo incontro o di come si siano conosciuti. Sembra che abbiano iniziato a frequentarsi a ottobre, proprio nei mesi in cui la crisi con Francesca Neri si era fatta più acuta, ma non si sa altro. L’intesa tra i due, comunque, c’è ed è visibile dalle immagini. Per il momento, entrambi hanno preferito tenere tutto riservato e viversi questi mesi lontani dal clamore del gossip e dei facili pettegolezzi.

Il doloroso divorzio da Francesca Neri

La fine del matrimonio con Francesca Neri non è stato di certo un passaggio indolore. Si sono infatti detti addio dopo 25 anni d’amore e un figlio, oltre ad aver attraversato un periodo durissimo legato alla malattia di lei che aveva rischiato di separarli. Nonostante il peggio fosse ormai passato, il tempo non è riuscito a curare le ferite inferte dal dolore che lei ha provato – fisico e psicologico – e che probabilmente ha finito per sgretolare la loro unione.

“Sono dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che avevamo – ha raccontato Claudio Amendola a Verissimo – la vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato, sì. Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti”.

E ha aggiunto: “Io sto bene, ho una vita che mi riempie. Le vorrò più che bene per tutta la vita. Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni. Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è”.

Interrogato sulle ragioni che hanno portato alla separazione, ha poi specificato senza cedere ai mezzi termini: “Non c’è stato nessun tipo di sciacallaggio ma solo un grandissimo rispetto per me e Francesca. Questo, credo, sia dipeso da quanto ci siamo rispettati io e lei per 25 anni. Ho tantissimo lavoro, sul quale mi sto appoggiando tanto in questo periodo, ho i figli, i nipoti”.