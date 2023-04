“Verissimo”, Claudio Amendola rompe il silenzio sul divorzio da Francesca Neri

A Verissimo Claudio Amendola si è confidato dopo il divorzio da Francesca Neri. Dopo 25 anni di amore la coppia ha deciso di dirsi addio, non senza dolore, e ha preferito rimanere nel silenzio nei mesi successivi alla scelta fatta di comune accordo. Ora, però, ci pensa l’attore a rompere il silenzio in un’intervista a Silvia Toffanin. Non rinnega nulla di questo amore e rivolge parole speciali all’ex moglie: “Le vorrò bene per tutta la vita”.

Claudio Amendola e la rottura con Francesca Neri: “La vita è bizzarra”

La storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri è giunta al capolinea dopo 25 anni d’amore. Era l’ottobre scorso quando si diffuse la notizia del loro divorzio, notizia che ha lasciato di sasso tutti coloro che hanno creduto nel loro amore, sbocciato nel 1997 e coronato nel 2010 con il matrimonio. Oggi pomeriggio, a Verissimo, l’attore rompe il silenzio e, come prima cosa, rivolge alcuni ringraziamenti agli organi di stampa per la delicatezza e la sensibilità con cui hanno trattato questa dolorosa notizia.

“Sono veramente grato a tutto il mondo dei media, della stampa, si sono comportati tutti in maniera esemplare” afferma l’attore. “Non c’è stato nessuno tipo di sciacallaggio né forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me. E questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati in quei 25 anni e a quanto ci siamo protetti. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per meritarci così grande attenzione e rispetto”. La coppia, infatti, è sempre stata piuttosto riservata e ha mantenuto la propria sfera privata lontana dai riflettori.

Claudio Amendola non si sarebbe mai aspetto un simile epilogo con Francesca Neri, e confessa: “La vita è bizzarra, strana, imponderabile. Non credevo mai di poter interrompere la mia storia con Francesca, ma è successo. La vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre. Potrà essere un enorme rimpianto o sarà comunque, per sempre, la pagina più importante della mia vita, il libro più importante della mia vita. Ma la vita ci ha portato a questo, e questo va accettato“.

Claudio Amendola: “Vorrò bene a Francesca per tutta la vita”

Claudio Amendola sta attraversando una fase di transizione della sua vita, segnata dall’addio a Francesca Neri e da nuovi impegni sul set, tra cui la nuova serie tv Il Patriarca. Nonostante l’addio all’ex moglie, l’attore nutrirà per lei sempre un profondo affetto: “Sto bene, ho una vita che comunque è la mia, che mi riempie. Ho tanto lavoro sul quale mi sto appoggiando tanto. Ho i figli. Ho tanto. Alcune decisioni nella vita, per quanto difficili e amare, se si arriva a prenderle ci saranno delle motivazioni, che alla fine bisogna accettare. Vorrò bene a Francesca per tutta la vita, molto più che bene”.

E, parlando del figlio avuto in coppia con l’attrice, rivela quale sia stata la sua reazione al divorzio dei genitori: “Rocco è stato molto maturo, pronto, attento, sia nello stare vicino a me che nello stare vicino alla mamma. Si è potuto contare molto su Rocco ed è stato importantissimo per Francesca e per me. Abbiamo fatto un figlio meraviglioso”.