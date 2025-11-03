Claudio Amendola parla per la prima volta della nuova compagna

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Claudio Amendola, fresco di fine riprese della settima stagione de I Cesaroni, ha deciso di concedersi una rara parentesi di sincerità sulla propria vita sentimentale. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, dove – tra una domanda e l’altra – ha finito per ammettere ciò che molti sospettavano da tempo: nella sua vita c’è una nuova compagna. Una rivelazione quasi pretesa, sempre col sorriso, dalla padrona di casa, che l’ha incalzato fino a quando non ha avuto la risposta che stava aspettando.

Le parole di Claudio Amendola sulla nuova compagna

Seduto di fronte alla conduttrice, Claudio Amendola ha reagito quasi imbarazzato alla domanda secca di Silvia Toffanin, che più di una volta l’aveva ospitato quand’era ancora sposato con Francesca Neri: c’è un nuovo amore? L’attore romano non si è sottratto del tutto (a Verissimo è diventato praticamente impossibile), ma ha preferito misurare le parole. “Vivo un momento serenissimo della mia vita”, ha dichiarato sorridendo, senza però aggiungere molto altro.

Poi, quando la conduttrice ha provato a scavare un po’ di più, si è limitato ad aggiungere: “Posso dire che non sono da solo, ma vivo una cosa molto privata”. Una precisazione che non lascia spazio a fraintendimenti, ma che conferma anche la sua volontà di difendere un sentimento ancora fragile e che per il momento vuole tenere per sé.

La nuova vita di Claudio Amendola

La notizia, tuttavia, non è di poco conto. È infatti la prima volta che Claudio Amendola parla apertamente della propria vita sentimentale dopo la separazione da Francesca Neri, avvenuta nel 2023. Una storia, la loro, durata oltre vent’anni e piena di difficoltà, soprattutto negli ultimi anni in cui lei ha dovuto affrontare la malattia che l’aveva isolata fisicamente e moralmente. Si erano sposati nel 1997 e insieme hanno avuto un figlio, Rocco, oggi adulto. Nel tempo, la coppia era diventata un simbolo di solidità, quasi una rarità per il mondo dello spettacolo, tanto che la loro rottura aveva sorpreso molti fan.

Adesso, a distanza di tempo, Amendola sembra aver ritrovato la sua strada. A Verissimo è apparso come un uomo più sereno, impegnato sul set ma anche attento a coltivare la dimensione privata, lontano dai riflettori. Eppure, negli ultimi mesi, alcune foto pubblicate dai settimanali di cronaca rosa avevano alimentato alcuni sospetti: scatti rubati lo mostravano in compagnia di una donna misteriosa, ma mai prima d’ora aveva fatto accenno a qualcosa di nuovo nella sua vita.

La riservatezza, d’altronde, è una costante nella vita di Claudio Amendola. Dopo il matrimonio con Francesca Neri, l’attore aveva scelto di non commentare pubblicamente la separazione, proteggendo sia la sua ex moglie sia il figlio comune. Prima ancora, negli anni Ottanta, era stato legato alla doppiatrice Marina Grande, dalla quale ha avuto le figlie Alessia e Giulia. Una famiglia allargata che l’attore ha sempre difeso con grande equilibrio e affetto.

E, anche se preferisce mantenere il riserbo sull’identità della nuova compagna, una cosa è certa: l’attore romano sta vivendo una stagione di rinnovata serenità, in cui hanno fatto capolino perfino I Cesaroni di cui, per questa stagione, è anche regista.

