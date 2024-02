Fonte: IPA Francesca Neri

Francesca Neri ha ritrovato l’amore con un nuovo fidanzato. Un anno e mezzo dopo la separazione inattesa da Claudio Amendola, la splendida attrice ha voltato pagina al fianco di Silvano Loia, responsabile acquisti di Rai Way, e sembra che le cose tra loro siano iniziate da diversi mesi. Lei, che è riservatissima, è stata vista per la prima volta in compagna di colui che potrebbe averle restituito il sorriso dopo il dolore per il divorzio e per la malattia che non aveva ancora superato del tutto.

Chi è il nuovo fidanzato di Francesca Neri

Si chiama Silvano Loia e lavora come procurement manager di Rai Way Spa: è quindi il responsabile acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai. Sul suo conto non si hanno altre informazioni: è molto riservato ed è lontano dal mondo dello spettacolo sebbene lavori per la tv nazionale.

Non si sa neanche da quanto tempo siano una coppia, il settimanale Chi parla di mesi, ma gli atteggiamenti con i quali sono stati visti in quel di Firenze – dove hanno trascorso un romantico fine settimana per i 60 anni di lei – fanno presupporre che tra loro stia nascendo qualcosa di importante. Si tratta della prima uscita pubblica dell’attrice dopo la separazione dal marito Claudio Amendola, da cui ha avuto l’unico figlio Rocco, e pare proprio che per lei sia arrivato il momento di voltare pagina e provare a dare un’altra possibilità all’amore.

La malattia e l’addio a Claudio Amendola

“Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”, aveva raccontato per la prima volta Francesca Neri, decidendo di condividere col pubblico il grande dolore che aveva provato per anni e che aveva scelto di tenere per sé.

Della sua malattia aveva parlato anche Claudio Amendola che, ospite a Verissimo, aveva rivelato del periodo difficile che stava attraversando la sua famiglia: “Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in qualche modo di capire”.

La notizia della separazione è arrivata dopo poco e a seguito di una smentita da parte dell’attore romano: “Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio”, aveva spiegato lei a I Lunatici, “Questo fa parte del mio modo di essere. Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”, aveva concluso.