Cesaroni, Claudio Amendola conferma la settima stagione: quando va in onda

Le richieste dei fan sono state esaudite: la nuova stagione dei Cesaroni, la settima, si farà. Si torna a raccontare le storie della Garbatella, con Claudio Amendola, Antonello Fassari, Max Tortora e non solo. A confermare il tutto è stato proprio “Giulio”, ovvero Claudio Amendola. Dopo aver fatto allusioni nel corso degli ultimi tempi, ha finalmente parlato chiaro e fornito una data sull’inizio delle riprese delle nuove puntate.

I Cesaroni 7

Impegnato al Bct Festival di Benevento, Claudio Amendola ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni, soffermandosi sui propri progetti futuri. Uno dei più importanti è proprio I Cesaroni 7. Sono trascorsi 10 anni dall’addio dato al termine della sesta stagione, ma i fan non ne avevano di certo avuto abbastanza. A lungo hanno chiesto un ritorno in scena, che finalmente si realizza.

Mediaset ha dato il proprio parere positivo e il protagonista ha ufficializzato l’avvio delle riprese. Tutto molto accelerato, dal momento che non molto tempo fa proprio Amendola diceva: “Ci vuole pazienza”. E invece ecco il grande annuncio: “A novembre cominceremo a girare i Cesaroni 7”. Nessun reboot, dunque. Sarebbe stato del resto folle. La storia semplicemente andrà avanti e si mostreranno i protagonisti, o per meglio dire parte di essi, con qualche anno in più sulle spalle.

Ecco le parole dell’attore: “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò sarà quello de i Cesaroni”.

Cesaroni 7, quando esce e protagonisti

Claudio Amendola ha fornito il periodo dell’inizio delle nuove riprese, ma non ha dato ulteriori dettagli. Non sappiamo ufficialmente quando ci sarà la messa in onda della settima stagione, dunque. Considerando però quanto termineranno i lavori di registrazione sul set, è facile pensare come si possa attendere il grande ritorno già nell’autunno 2025.

Dopo l’estate, poi, inizieremo a sentir parlare con insistenza delle aggiunte al cast, ma ecco cosa possiamo ipotizzare al momento. Giulio, Cesare ed Ezio non possono mancare. I fan non potrebbero rinunciare ad Antonello Fassari e Max Tortora, del resto. Il primo aveva inoltre confermato il ritorno in un’intervista a La Repubblica. Differente il discorso per Maurizio Mattioli. A Tag24 aveva spiegato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Si era detto però disponibile a riprendere il ruolo di Augusto Cesaroni, terzo fratello sfruttato marginalmente nella serie.

Porte del tutto chiuse invece da parte di Alessandra Mastronardi. L’attrice, che nel corso degli anni è stata l’unica a garantirsi un successo internazionale, si era detto disponibile unicamente a una reunion in stile Friends, nient’altro.

Non sarebbe da escludere la presenza di sua “sorella”, Micol Olivieri, oggi madre e personaggio noto sui social. Chance anche per Federico Russo, ovvero Mimmo, e Niccolò Centioni, che ha interpretato Rudi. Quest’ultimo si è spesso lamentato, nel corso degli anni, d’essere stato messo da parte dal mondo televisivo perché troppo riconoscibile con quel personaggio. Attraverso lo stesso, potrebbe ora tentare il ritorno.