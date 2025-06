I Cesaroni, Elena Sofia Ricci risponde alla frecciata di Claudio Amendola

IPA Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci

Tra l’entusiasmo per la nuova stagione de I Cesaroni e le polemiche tra protagonisti confermati e attori che hanno scelto di non tornare, il dibattito sembra tutt’altro che spento. A distanza di anni dall’ultima puntata, la serie cult è pronta a tornare in TV con un nuovo capitolo e tra nostalgici che non vedono l’ora di ritrovare i personaggi storici e fan delusi da alcune assenze importanti, il clima è quello delle grandi occasioni, ma con una punta di tensione in più.

Negli ultimi giorni, infatti, al centro della scena sono finiti due dei protagonisti assoluti della serie: Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Dopo le parole di Claudio Amendola, pare che l’attrice abbia voluto replicare con un messaggio chiaro.

“I Cesaroni”, Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola

La nuova stagione de I Cesaroni non è ancora iniziata e tra Giulio e Lucia sembrano esserci già delle incomprensioni: la stranezza è che, questa volta, il problema non è dei personaggi, ma degli attori che per anni hanno avuto modo di impersonare i componenti di una delle coppie più amate delle fiction italiane.

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, al secolo Giulio Cesaroni e Lucia Liguori, non si incontreranno più sul set della nuova stagione ma, nonostante questo, riescono comunque a far parlare di loro e a inviarsi qualche non così velata frecciatina.

Ma andiamo con ordine: dopo un periodo di grande attesa, sembra procedere a gonfie vele la nuova stagione de I Cesaroni. Un appuntamento che vedrà tanti bellissimi ritorni e, inevitabilmente, alcune assenze che hanno ovviamente rattristato il grande pubblico. Primo su tutti Antonello Fassari, venuto a mancare ad aprile 2025, ma anche Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora, indimenticabile nei panni di Ezio.

Ma tra le assenze che, in un certo senso, hanno più stupito è proprio quella di Elena Sofia Ricci: una presenza importante per i fan, che però ha scelto di non prendere parte al grande ritorno della serie. Una decisione che ha acceso la reazione di Amendola che, durante l’ Italian Global Series Festival di Rimini, è tornato sulla questione assenze senza mezzi termini.

Una serie commenti sarcastici nei confronti di chi ha scelto di non tornare, raccontando di non aver cacciato nessuno, ma di aver assecondato attori che hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”.

Ma i commenti di Claudio Amendola non sono passati inosservati: qualche ora dopo la conferenza, Elena Sofia Ricci, con la sua solita eleganza, ha condiviso una storia Instagram che sembra proprio voler rispondere alla polemica dell’ormai ex collega: “Chi ti vuol bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”.

Nessun riferimento aperto alle parole dell’attore che veste i panni di Giulio Cesaroni, ma secondo i fan il riferimento è molto chiaro: l’attrice, che nel corso degli anni ha continuato una carriera sorprendente e reduce dalla conduzione dei David di Donatello 2025, potrebbe davvero aver voluto rispondere con gentilezza a chi, al contrario, ha preferito commentare la sua assenza con un tono di ironia di troppo.

“I Cesaroni”, il cast riunito

Nonostante alcune pesanti assenze, il nuovo appuntamento con I Cesaroni promette di essere un enorme successo: la serie, che nel corso della messa in onda ha ottenuto un seguito affezionatissimo grazie alle divertenti vicende della famiglia allargata della Garbatella romana, può infatti contare su alcuni ritorni importanti.

Oltre a Giulio tornerà infatti Rudi, interpretato Niccolò Centioni, ma anche Mimmo e Marco, ovvero Federico Russo e Matteo Branciamore. Vedremo poi Ludovico Fremont nei panni di Walter, Maurizio Mattioli (Augusto) ed Elda Alvigini, l’iconica Stefania. Ma non finisce qui: tra gli attori del cast c’è anche Valentina Bivona, la figlia di Marco ed Eva.