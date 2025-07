I Cesaroni fanno infuriare i genitori: “Bambini spostati per le riprese”

IPA Alessandra Mastronardi, Claudi Amendola ed Elena Sofia Ricci

I Cesaroni stanno per tornare: la celebre fiction di Canale5 con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci è pronta per sbarcare nuovamente in tv. Dopo il grande successo ottenuto con le prime 6 stagioni, sono iniziate da poco le riprese della 7° stagione.

E se la splendida Roma continua a fare da sfondo alle vicende di Giulio e degli altri protagonisti, il risvolto della medaglia è rappresentato dai cittadini infuriati per via di alcuni disservizi legati proprio alle riprese nella zona della Garbatella.

L’ultimo fatto riguarda una scuola: i bambini sono stati “sfrattati” per far posto alle registrazioni della fiction, scatenando il disappunto dei genitori.

I Cesaroni, al via le riprese della 7° stagione tra le polemiche

Era il 2006 quando Canale5 mandò in onda il primo episodio di una nuova fiction che, da lì a poco, avrebbe conquistato un posto d’onore nel cuore degli italiani. Stiamo parlando de I Cesaroni, la serie che ha raccontato con calore e ironia le vicende di una famiglia allargata nel cuore di Roma.

Tra risate e drammi quotidiani, la serie ha conquistato il pubblico con personaggi indimenticabili, da Giulio e Lucia a Rudi, Alice e Marco, grazie anche ai dialoghi brillanti pieni di romanità autentica.

Ora però le riprese per l’atteso ritorno della celebre fiction sembrano funestate da alcune polemiche. In particolare, ad essere stati presi di mira, sono stati gli spostamenti necessari per fare spazio alle registrazioni. Ad essere interessata dal provvedimento è stato un centro estivo che si trova nella scuola dell’infanzia Coccinella, in piazza Damiano Sauli 1.

Qui, il prossimo 11 luglio, prenderanno il via le riprese della nuova stagione de I Cesaroni, con tutto ciò che comporta, quindi la presenza di furgoni, della troupe, di luci e macchine da ripresa, cosa che impedirà il normale svolgimento delle attività del centro estivo.

Per questo è stata data comunicazione ai genitori dei bambini che non potranno partecipare al centro estivo nella scuola preposta, ma dovranno spostare i loro figli da un’altra parte. Questa situazione naturalmente ha scatenato l’ira di mamme e papà che si sono ritrovati a dover riprogrammare i loro spostamenti estivi, accendendo le polemiche.

Così dall’11 al 29 luglio la scuola Coccinella diventerà il liceo Ugo Foscolo, uno dei luoghi simbolo de I Cesaroni, frequentato dai ragazzi della famiglia, e sarà perciò inagibile per gli altri bambini. La cosa che ha fatto infuriare i genitori tra l’altro è stato il poco preavviso con il quale è stata data loro la notizia, nonostante avessero scelto in anticipo la struttura che gli era più comoda.

La presenza di gru e furgoni, oltre che di bracci meccanici per le riprese, rappresenta un pericolo per i bambini e da qui la decisione di spostarli in un’altra scuola, la materna Girasole colorato di via Valignano 54.

Quello della scuola non è un caso isolato: lo scorso aprile, sempre a causa delle riprese della 7° stagione de I Cesaroni, la Garbatella si era vista “rubare” tantissimi parcheggi che sarebbero serviti ai residenti e che invece sono stati impiegati per la troupe e il parcheggio dei loro mezzi. Un’altra occasione per fare infuriare i cittadini romani.

I Cesaroni, la polemica di Claudio Amendola per le assenze illustri

A rendere difficili le riprese della nuova, attesa stagione de I Cesaroni ci hanno pensato anche alcuni dei protagonisti storici della serie che hanno deciso di non prendere parte alla nuova edizione. Tra loro anche uno dei pilastri della serie, ovvero Elena Sofia Ricci, interprete del personaggio di Lucia.

La sua assenza avrebbe fatto arrabbiare non poco Claudio Amendola, storico protagonista della serie nei panni di Giulio Cesaroni. L’attore avrebbe infatti criticato la scelta della collega e anche di altri protagonisti storici come Alessandra Mastronardi e Max Tortora.

“La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra” ha tuonato Amendola facendo poi riferimento alla collega Elena Sofia Ricci “A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”.

L’attrice però, per tutta risposta, avrebbe pubblicato una storia sibillina su Instagram in cui si legge “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”.

Non c’è notizia che le sue parole siano veramente una risposta al collega, ma in molti hanno voluto vederci una frecciatina per le dure critiche espresse dall’attore.