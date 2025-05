I Cesaroni – Il ritorno: nelle nuove puntate anche Paolo Bonolis

Fonte: Getty Images Paolo Bonolis

Ancora una sorpresa dal set de I Cesaroni – Il ritorno. Le riprese iniziate da qualche settimana procedono a ritmo spedito con la regia di Claudio Amendola, che tornerà ad indossare di nuovo i panni dell’amato Giulio Cesaroni. E nelle nuove puntate potrà contare su un amico d’eccezione: Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis nel cast della nuova stagione de I Cesaroni

Paolo Bonolis parteciperà a I Cesaroni – Il ritorno in qualità di guest star, nei panni di se stesso. La notizia è trapelata grazie ad un servizio del TG5, che ha raggiunto Claudio Amendola e il resto del cast sul set, mostrando un po’ il backstage delle nuove puntate dell’amata serie.

Nel filmato, impegnato a chiacchierare al bancone con il regista nonché protagonista della serie, c’è proprio il noto conduttore, ex marito di Sonia Bruganelli, che schiaffeggia l’altro nel tentativo di insegnargli come reagire a un destino infame.

Prima di Paolo Bonolis tanti altri personaggi famosi hanno partecipato a I Cesaroni nel ruolo di guest star: da Francesco Totti a Daniele De Rossi, da Alena Seredova a Maria De Filippi, da Sergio Muniz a Nino Frassica, solo per citarne alcuni.

Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno de I Cesaroni

Dopo il suo debutto nel 2006 e sei stagioni che hanno tenuto incollati milioni di spettatori, I Cesaroni si prepara a una settima stagione che promette di rievocare la magia delle precedenti.

Claudio Amendola, pilastro della serie, tornerà nei panni di Giulio Cesaroni, il capofamiglia dal cuore grande e dalla romanità verace. Il progetto è una coproduzione Publispei-RTI, con la produzione di Verdiana Bixio e una sceneggiatura curata da Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

La vicenda si svilupperà, come sempre, nel caratteristico quartiere Garbatella di Roma, con la storica bottiglieria (trasformata in ristorante) che tornerà a essere il punto di riferimento per vecchi e nuovi personaggi.

Sarà un mix di nostalgia e novità: mentre alcuni volti storici riprenderanno il loro ruolo, altri lasceranno spazio a nuove dinamiche e sorprese. La serie punterà a ricreare quell’atmosfera familiare e spensierata che ha reso I Cesaroni un fenomeno generazionale.

Per quanto riguarda la trama, sono emersi i primi dettagli: non ci saranno più Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora. Non rivedremo neppure l’indimenticabile Antonello Fassari, scomparso di recente.

Protagonista centrale sarà Marco, alias Matteo Branciamore, che convolerà a nozze ma non con Eva, il grande amore della sua vita. Ora convive con Virginia (Marta Filippi) e il piccolo Adriano (Pietro Serpi) e da New York arriverà Marta (Valentina Bivona), la figlia adolescente avuta con Eva.

Tra le new entry del cast anche Ricky Memphis, nei panni di Carlo, il consuocero di Giulio, e Lucia Ocone: gli spoiler sono pochi, ma sembra che sarà molto vicina alla famiglia Cesaroni, in crisi dopo il periodo Covid. Il suo personaggio si chiamerà Livia.

L’attesa è enorme, ma Mediaset non ha ancora comunicato la messa in onda. Le riprese termineranno il prossimo agosto: possibile dunque che venga trasmessa già a partire dal prossimo autunno o nei primi mesi del 2026.