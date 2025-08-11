I Cesaroni, Paolo Bonolis nel cast: con lui anche le figlie Adele e Silvia

Paolo Bonolis sarà nel cast de I Cesaroni: la confessione del conduttore e la scelta di portare le figlie Silvia e Adele sul set.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Paolo Bonolis

Paolo Bonolis sarà nel cast de I Cesaroni. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore che ha rivelato di aver portato con sè sul set anche le figlie Adele e Silvia. Il noto presentatore è infatti un grande fan della serie, oltre che un caro amico di Claudio Amendola, che nello show interpreta Giulio Cesaroni.

Paolo Bonolis attore ne I Cesaroni

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Bonolis ha rivelato di aver accolto l’invito di Claudio Amendola, entrando nel cast dei Cesaroni. La fiction tornerà in onda dopo una lunga assenza e sarà ricca di sorprese. Fra queste ci sarà una puntata in cui vedremo recitare nella bottiglieria della Garbatella anche Paolo Bonolis.

“Sarò nella nuova stagione de I Cesaroni – ha rivelato il presentatore -. Passo in bottiglieria alla Garbatella e c’è una piccolissima trama. Mi ha fatto piacere perché sono amico di Amendola”. Sul set con lui sono approdate anche le figlie: Silvia, la figlia maggiore frutto del legame con Sonia Bruganelli, e la più piccola, Adele. Quest’ultima ha 17 anni e sogna di diventare un giorno attrice, proprio per questo le sarebbe stata offerta una piccola parte nella serie tv.

“Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre grande appassionata della serie – ha confidato Bonolis – e c’è stata l’occasione anche di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte. Sono le mie variazioni Goldberg sul tema, dal punto di vista professionale. Chiamiamole così”.

Il presentatore ha poi rivelato che reciterà nei panni di sè stesso nella fiction I Cesaroni. “Non posso dire di essere un attore, né un doppiatore. Probabilmente perché sono coetaneo del Grande Puffo, ci siamo ritrovati a gestire la stessa età”, ha scherzato.

I Cesaroni 7: tutte le novità

I Cesaroni 7 sono senza dubbio una delle serie tv più attese per la prossima stagione. Fortemente voluta da Claudio Amendola, che ha vestito per anni i panni di Giulio Cesaroni, porterà ancora una volta sul piccolo schermo la famiglia più famosa della tv, fra buoni sentimenti e risate. Nel cast ci saranno tanti attori amatissimi, ma anche nuovi arrivi.

Tra le new entry ci saranno Ricky Memphis e Lucia Ocone, amici di Claudio Amendola, ma anche Marta Filippi, fidanzata di Matteo Branciamore, che tornerà a vestire i panni di Marco, ormai cresciuto e lontano dalla sua Eva. Non ci sarà invece Antonello Fassari, morto qualche mese fa, proprio quando le riprese de I Cesaroni stavano iniziando. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, soprattutto Amendola, che aveva creato con lui un rapporto splendido anche fuori dal set.

“I nuovi personaggi entrano in punta di piedi, senza voler sostituire nessuno, anche perché qualcuno è insostituibile”, ha confessato Amendola, ospite del podcast Tintoria, ricordando commosso Antonello Fassari.

“Siamo molto simili a noi stessi ma anche cambiati quanto è cambiata l’Italia da quando andavamo in onda ed eravamo scorretti perché parlavamo di famiglia allargata – ha raccontato l’attore, parlando della serie -. Vale anche per altri temi che un tempo erano all’0avanguardia e oggi sono alla portata di tutti. Io ero molto fisico con i figli, davo pizze in testa clamorose e oggi non lo possiamo più fare, e invece io lo faccio. Sta roba che non si può dire più niente, che devi essere politicamente corretto, credo non sia reale. Continuiamo a essere scorretti e a non avere più peli sulla lingua, sono convinto che questo al pubblico piaccia”.