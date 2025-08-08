I Cesaroni 7, cast, trama e quando andrà in onda

I Cesaroni 7 sta per arrivare in tv: il cast e la trama della serie tv con Claudio Amendola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Claudio Amendola

I Cesaroni sono pronti a tornare. Dopo ben sei stagioni e uno stop arrivato nel 2016, la serie tv sarà nuovamente sul piccolo schermo per raccontare le avventure della famiglia della Garbatella, fra momenti comici e di riflessione.

La trama de I Cesaroni 7

Ma di casa parlerà i Cesaroni 7? Ritroveremo Giulio, a capo della famiglia Cesaroni e diventato nonno, ma anche Marco, alle prese con una figlia adolescente. Nella serie dunque ritroveremo Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) che vive con la sua grande famiglia, affrontando problemi e sfide quotidiane. Accanto a lui Stefania (Elda Alvigini), amica da una vita, ma anche Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e il figlio maggiore Marco (Matteo Branciamore) che convive con Virginia (Marta Filippi), sua nuova compagna, e con il piccolo Adriano (Pietro Serpi).

Un equilibrio che subirà una scossa quando a Roma arriverà Marta (Valentina Bivona), la figlia di Marco ed Eva, tornata da New York. Un ritorno che cosringerà Marco ad affrontare delle nuove sfide come padre. Non solo, la bottiglieria rischierà di finire all’asta a causa del comportamento di Augusto (Maurizio Mattioli), fratello di Giulio.

“Giulio è invecchiato, deve rimboccarsi le maniche e fare quello che ha sempre fatto: la chioccia – ha svelato Claudio Amendola -. Cerca di abbracciare tutti, per quanto è possibile riuscirci. È molto dolce nel ruolo di nonno, un po’ all’antica. Come quando torna Marta dall’America e le chiede: ‘Vuoi un panino?’, come facevano i miei nonni che avevano paura che io non mangiassi”.

“Dopo undici anni, tornare a far parte di questa famiglia dove sono cresciuto mi ha fatto scendere una lacrima – ha aggiunto Matteo Branciamore –. Marco inizia a capire cosa significhi essere padre, fa un percorso di crescita. Finalmente avrà un dialogo con Giulio, due uomini di generazioni diverse che hanno modo ora di confrontarsi”.

“Ero fan della serie – ha spiegato Marta Filippi –. Il mio personaggio è una guida e una consigliera che sta accanto a un papà che deve ricreare il rapporto con la figlia adolescente. È una donna determinata, che tende a nascondere le proprie fragilità”.

Il cast dei Casaroni 7

Nel cast de I Cesaroni 7 ci saranno anche nuovi personaggi. Prima di tutto quello interpretato da Ricky Memphis, che sarà il consuocero di Giulio e il padre di Virginia. Nel cast pure Lucia Ocone che sarà Livia, donna in carriera che cercherà di salvare la bottiglieria. Lo show inoltre ricorderà Antonello Fassari, attore amatissimo e interprete di Cesare, uno dei personaggi chiave de I Cesaroni, scomparso proprio all’inizio delle riprese a causa di una malattia.

Claudio Amendola ha affermato più volte che la serie tv omaggerà Fassari, ricordandolo come merita. “Ci manca molto – ha confessato Amendola, parlando dell’amico e del dolore per la sua perdita – ogni volta che ne parlo non riesco a non commuovermi. Io con Mattioli e Ricky Memphis ci siamo divisi un po’ delle battute di Cesare, ma Cesare rimane unico. Con gli sceneggiatori abbiamo trovato il modo adatto per salutarlo. In qualche modo Cesare e Antonello ci saranno”.

Non resta che attenderà la messa in onda che sarà fra le fine del 2025 e l’inizio del 2026.