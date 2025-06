Polemica Cesaroni, Elena Sofia Ricci fa chiarezza sulla presunta replica a Claudio Amendola

A fare chiarezza sulla presunta replica a Claudio Amendola è stata Elena Sofia Ricci: "Per me è qualcosa di inaccettabile"

IPA Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci

La polemica di giugno è servita: tutto è scaturito dall’Italian Global Series Festival di Rimini, quando Claudio Amendola ha parlato del (tanto atteso) ritorno de I Cesaroni, fiction della nostra infanzia. Tutti noi ci siamo appassionati alla storia della bottiglieria, a Marco ed Eva, al “che amarezza” di Cesare Cesaroni, frase ormai diventata parte del nostro lessico quotidiano. All’evento, Claudio Amendola ha parlato dei grandi assenti della nuova stagione: poi, una presunta replica di Elena Sofia Ricci su Instagram ha generato un clamore mediatico tale da richiedere maggiore chiarezza.

Elena Sofia Ricci, nessuna “frecciata” a Claudio Amendola

Basta davvero molto poco, oggi, per accendere la miccia delle indiscrezioni. Un like, un cuore, un commento, persino una storia su Instagram condivisa in un momento “caldo”. Se è vero che ci sono migliaia di chiavi di lettura, dobbiamo anche dire che esiste solo una cosa: la verità. Ed è sacrosanta, e appartiene solo a coloro che possono confermare o smentire eventuali “ricami” o “frecciate” interpretate da terzi.

Dopo le parole di Claudio Amendola all’Italian Global Series Festival di Rimini, un post di Elena Sofia Ricci è stato letto come “frecciata” all’attore. Ma a SuperGuidaTv, la Ricci ha voluto smentire in toto quanto riferito: “Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto”. E ha aggiunto: “Io non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo e neanche l’ho mai pensato. Per me è qualcosa di inaccettabile”. Ha sottolineato per ben due volte “inaccettabile”.

Come è nata la polemica per la nuova stagione de I Cesaroni

Claudio Amendola, parlando della nuova stagione de I Cesaroni, si è soffermato sugli assenti. “La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra. A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo'”.

E ha aggiunto: “Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere“. Lui stesso aveva poi usato parole ben preciso, rivolgendo una domanda: “C’è un velo di polemica?”.

La nuova stagione arriva anche in un momento delicato: il 5 aprile è scomparso Antonello Fassari, l’indimenticabile Cesare Cesaroni della serie. Il fil rouge del progetto è legato a doppio filo proprio nel suo ricordo. Sempre a Rimini, Amendola ha raccontato un aneddoto sul set, dove si sente la presenza di Fassari. “Il primo giorno in bottiglieria, abbiamo sentito la sua presenza. La conferma l’abbiamo avuta quando abbiamo rischiato un incidente in macchina sul set, veramente brutto. Guidavo una macchina, lui un’altra. Ricky (Memphis, n.d.r.) è partito un secondo prima. Lui è stato bravo a frenare, io a scattare, ma è stato Antonello”.