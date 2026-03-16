Kate Hudson, verde giada e diamanti da capogiro. Voto: 10

Pubblicato: 16 Marzo 2026 10:31

Kate Hudson porta sul red carpet un look completamente made in Italy e lo fa con quell’eleganza disinvolta che è ormai il suo marchio di fabbrica. L’attrice sceglie un abito bustier Giorgio Armani Privé color verde giada, dalla collezione primavera/estate 2026, caratterizzato da una profonda scollatura a cuore e da una baschina strutturata che scolpisce la silhouette con precisione sartoriale. La superficie dell’abito è interamente ricoperta di ricami luminosi che catturano la luce a ogni movimento. Il vero colpo di scena, però, arriva dai gioielli: un set di rarissimi diamanti verdi firmati Garatti, dal valore stimato di circa 35 milioni di dollari. Una scelta che trasforma il look in un momento di haute joaillerie pura.
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Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.